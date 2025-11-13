छिंदवाड़ा की स्कीम से चकाचक होंगे अब देश भर के सरकारी टॉयलेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: गांव के सरकारी अस्पताल स्कूल और पंचायत की बिल्डिंगों में शौचालय बनकर तैयार तो हो जाते थे, लेकिन सफाई नहीं होने की वजह से कुछ दिनों में ही गंदगी में तब्दील हो जाते थे। इसके चलते लोग इनका उपयोग करने से परहेज करने लगने थे। लेकिन छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने एक ऐसा प्रैक्टिकल किया है, जिसे अब पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है।

दिल्ली से फिक्की की दो सदस्यीय टीम पहुंची दिल्ली से फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉर्मर्स एंड इंडस्ट्री) की दो सदस्यीय टीम छिंदवाड़ा पहुंची। यहां टीम ने हर्रई, अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया के ग्रामीण अंचलों में इसे लागू करने के बाद क्या बदलाव आया, इसे करीब से जाना। इस दौरान टीम ने ग्रामीणों और वॉश ऑन व्हील को संचालित करने वाले स्वच्छता दूतों से भी चर्चा की।