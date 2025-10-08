मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 10:13:14 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 10:16:31 AM (IST)
    छिंदवाड़ा कफ सिरप केस: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल नागपुर पहुंचे, बीमार बच्चों से मिले, परिजनों को ढांढस बंधाया
    छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड।

    HighLights

    1. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल नागपुर पहुंचे।
    2. नागपुर अस्पताल में बच्चों का इलाज।
    3. कफ सिरप से बीमार बच्चों से मिले।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल नागपुर में उपचाररत बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। निम्न-स्तरीय कफ सिरप के सेवन से बीमार हुए बच्चे नागपुर में विभिन्न अस्पतालों में उपचाररत हैं।

    उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स और न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में जाकर उपचार प्राप्त कर रहे पांचों बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और चिकित्सकों से विस्तृत चर्चा की।

    उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि बच्चों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की विशेष टीम लगातार मॉनिटरिंग करती रहे।

    उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने बच्चों के परिजनों और अभिभावकों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। बच्चों के बेहतर से बेहतर उपचार के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी।

    इलाज में आया खर्च सरकार वहन करेगी। बच्चों के पूर्णतः स्वस्थ होने तक सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस पूरे मामले में अत्यंत संवेदनशील है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

    क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर डॉ. संजय मिश्रा, मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जीएमसी नागपुर, एम्स नागपुर और न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक, शिशु रोग चिकित्सक, विशेषज्ञ और चिकित्सक दल उपस्थित रहे।

