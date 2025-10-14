Cough Syrup Case: SIT ने खंगाले दस्तावेज, रंगनाथन ने उगले और दो-तीन नाम, चेन्नई में टीम ने की जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश एसआइटी ने चेन्नई में मंगलवार को दिन भर कोल्ड्रिफ कप सीरप कांड के आरोपित और श्रीसन फार्मा के डायरेक्टर जी. रंगनाथन की फैक्ट्री और घर में जांच की। इस दौरान कुछ दस्तावेज भी टीम ने हासिल किए हैं। टीम बुधवार को भी चेन्नई में रहेगी। एसपी अजय पांडे ने बताया कि टीम लगातार जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में आरोपित ने दो-तीन नाम और बताए हैं, जिनसे टीम पूछताछ कर सकती है।

परिवार के कुछ सदस्य फरार एसआइटी सबसे पहले आरोपित को लेकर दवा फैक्ट्री गई। फैक्ट्री के दस्तावेज, रिकार्ड और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की गई। जांच का दायरा परिवार तक बढ़ सकता है। परिवार के कुछ सदस्य फरार हैं तो कुछ के विदेश में रहने की जानकारी सामने आई है। टीम यह भी जांच कर रही है कि सीरप तमिलनाडु से जबलपुर और वहां से छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों तक कैसे पहुंचा।