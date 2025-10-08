मेरी खबरें
    Cough Syrup: छिंदवाड़ा पुलिस ने किया 20 हजार का इनाम घोषित, दवा निर्माता कंपनी संचालक की गिरफ्तारी पर मिलेगा

    Cough Syrup: प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जोन जबलपुर प्रमोद वर्मा ने मामले की विवेचना के लिए विशेष एसआईटी टीम गठित की है। एसडीओपी जितेन्द्र जाट को इस टीम के नेतृत्व में विधिवत साक्ष्य संकलन और चालानी कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 10:18:24 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 10:23:36 PM (IST)
    प्रतिबंधित कफ सिरप कोल्ड्रिफ।

    HighLights

    1. रंगनाथन की गिरफ्तारी कराने वाले व्यक्ति को बीस हजार रुपये का नगद इनाम की उद्‌घोषणा की है।
    2. पुलिस महानिरीक्षकजोन जबलपुर प्रमोद वर्मा ने विवेचना के लिए विशेष एसआईटी टीम गठित की है।
    3. एसडीओपी जितेन्द्र जाट को इसमें साक्ष्य संकलन और चालानी कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

    छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में प्रतिबंधित कोल्डरिफ कफ सिरप के कारण बच्चों की मृत्यु से जुड़े गंभीर और संवेदनशील मामले की त्वरित विवेचना और फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस विभाग ने सख़्त कदम उठाए हैं।

    पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाड़ा जोन राकेश कुमार सिंह ने फरार दवा निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के संचालक रंगनाथन की गिरफ्तारी या गिरफ्तारी कराने वाले व्यक्ति को बीस हजार रुपये का नगद इनाम देने की उद्‌घोषणा की है।

    गौरतलब है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जोन जबलपुर प्रमोद वर्मा ने मामले की विवेचना के लिए विशेष एसआईटी टीम गठित की है। एसडीओपी जितेन्द्र जाट को इस टीम के नेतृत्व में विधिवत साक्ष्य संकलन और चालानी कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

    बीएमओ सीएचसी परासिया डॉ. अंकित सहलाम द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, यह पुष्टि हुई कि औषधि कोल्ड्रिफ में विषैला मिलावटी पदार्थ डाई ईथीलीन ग्लाइकोल पाया गया।

    इस संबंध में थाना परासिया में दिनांक 05 अक्टूबर को धारा 105, 276 बी.एन.एस. (भारतीय न्याय संहिता), और 27(ए) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

