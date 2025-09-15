मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में सरकारी अस्पताल के शौचालय में हुआ प्रसव, सिर पर चोट लगने से नवजात की मौत

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चौरई में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को रातभर पलंग (बेड) नहीं मिला। प्रसव पीड़ा से परेशान महिला रात में शौचालय गई, जहां उसने नवजात को जन्म दिया।

    By Ashish Mishra
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 09:11:59 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 09:11:59 PM (IST)
    MP में सरकारी अस्पताल के शौचालय में हुआ प्रसव, सिर पर चोट लगने से नवजात की मौत
    MP में सरकारी अस्पताल के शौचालय में हुआ प्रसव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चौरई में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को रातभर पलंग (बेड) नहीं मिला। प्रसव पीड़ा से परेशान महिला रात में शौचालय गई, जहां उसने नवजात को जन्म दिया। इस दौरान नवजात सीधे शौचालय की सीट पर गिर गया, जिसकी उसकी मौत हो गई।

    ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स सो गए

    अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार मामला तीन दिन पुराना है। कंचन नामक महिला प्रसव पीड़ा होने पर 12 सितंबर की रात अस्पताल आई। स्वजन का कहना है कि अस्पताल में रातभर पलंग नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि सुबह डिलीवरी होगी। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स सो गए। परेशान महिला शौचालय गई तो वहीं उसका प्रसव हो गया।

    तीन दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं

    नवजात सीधे शौचालय की सीट पर गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। महिला की मां ने जब डॉक्टर को जगाया तो उसने कहा कि सुबह देखेंगे। सोमवार को मामला तब सामने आया जब स्वजन एसडीएम प्रभात मिश्रा से शिकायत करने पहुंचे। उनका कहना है कि तीन दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अस्पताल प्रबंधन मामले को दबा रहा है।

    इसे भी पढ़ें...15 दिन बाद हुई पहचान, सेना के रिटायर्ड सूबेदार का था शव, MP में ट्रेन से गिरने से हुई थी मौत

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.