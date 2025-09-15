MP में सरकारी अस्पताल के शौचालय में हुआ प्रसव, सिर पर चोट लगने से नवजात की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चौरई में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को रातभर पलंग (बेड) नहीं मिला। प्रसव पीड़ा से परेशान महिला रात में शौचालय गई, जहां उसने नवजात को जन्म दिया। इस दौरान नवजात सीधे शौचालय की सीट पर गिर गया, जिसकी उसकी मौत हो गई।

ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स सो गए अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार मामला तीन दिन पुराना है। कंचन नामक महिला प्रसव पीड़ा होने पर 12 सितंबर की रात अस्पताल आई। स्वजन का कहना है कि अस्पताल में रातभर पलंग नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि सुबह डिलीवरी होगी। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स सो गए। परेशान महिला शौचालय गई तो वहीं उसका प्रसव हो गया।