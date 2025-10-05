मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी गिरफ्तार, दवा कंपनी के खिलाफ भी केस दर्ज

    छिंदवाड़ा में संदिग्ध कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही तमिलनाडु की श्रेषन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर केस दर्ज हुआ है। प्रयोगशाला रिपोर्ट में सिरप में हानिकारक रसायन पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से दो कफ सिरप पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया है

    By Ashish Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 09:24:27 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 09:27:32 AM (IST)
    पुलिस ने दवा कंपनी और डॉक्टर दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। किडनी खराब होने से बच्चों की मौत के मामले में श्रेषन फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टर प्रवीण सोनी पर हत्या का मुकदमा पुलिस ​ने दर्ज किया है। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र राजपाल चौक से डॉक्टर प्रवीण सोनी क़ो देर रात एसपी की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडेय ने बताया कि परासिया बीएमओ डॉक्टर अंकित सहलाम की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।

    पुलिस ने तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रेषन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ​एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की ‘एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग’ (दवाओं में मिलावट) और ‘हत्या की कोटि में आने वाले अपराधिक मानव वध’ जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इन धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।

    छिंदवाड़ा जिले में एक कफ सिरप त्रासदी ने हड़कंप मचा दिया है। संदिग्ध कफ सिरप के सेवन से अब तक 14 मासूम बच्चों की मौत होने की जानकारी सामने आई है, हालांकि प्रशासन ने अभी तक 10 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है। प्रयोगशाला रिपोर्ट में सिरप में हानिकारक रसायन पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से दो कफ सिरप पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया है और कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

