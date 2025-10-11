Cough Syrup Case: कोल्ड्रिफ की बिक्री के लालच ने ली बच्चों की जान, डॉक्टर सभी बच्चों को लिखता और पत्नी के मेडिकल स्टोर से बिकवाता

उज्ज्वल शुक्ला, नईदुनिया, छिंदवाड़ा। दवा कंपनियों, डाक्टरों और दवा विक्रेताओं के बीच गठजोड़ पुराना है। यह कई बार सामने आ चुका है कि कंपनियां अपनी दवाएं लिखने के लिए डॉक्टरों को महंगे उपहार और परिवार सहित विदेश में छुट्टियों तक का लुभावना प्रस्ताव भी देती हैं। मध्य प्रदेश में अमानक कोल्ड्रिफ सीरप से 23 बच्चों की मृत्यु के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भले ही बचाव कर रहा हो लेकिन जांच में यह सामने आया है कि डॉ. प्रवीण सोनी ने सभी बच्चों को कोल्ड्रिफ ही लिखा।

यह उसकी पत्नी ज्योति के स्वामित्व वाले संचालित मेडिकल स्टोर से बेचा गया। मृत बच्चों के स्वजन ने 'नईदुनिया' को चर्चा में आरोप लगाया कि डॉ. प्रवीण सोनी इसी स्टोर से दवा खरीदने के लिए दबाव बनाता था। फिलहाल क्लीनिक और मेडिकल स्टोर दोनों सील कर दिए गए हैं। परासिया के सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉ. प्रवीण सोनी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

पत्नी के नाम से है मेडिकल स्टोर इस मामले ने एक बार फिर दवाइयों में दवा के घटकों को लेकर सवाल उठा दिया है। नियमानुसार डॉक्टर को जेनरिक दवा लिखनी चाहिए लेकिन ब्रांड कोल्ड्रिफ के प्रति लगाव डॉ. प्रवीण सोनी के लालच की कहानी बता रहा है। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया कि डॉ. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी की मुख्य वजह पत्नी के नाम से मेडिकल स्टोर होना और वहीं से दवा लेने का दबाव बनाना है। डॉक्टर को कोई भी दवा लिखने का पूरा अधिकार है पर किसी दवा विशेष के लिए दवाब बनाना गलत है। डॉ. प्रवीण सोनी के अधिकतर पर्चों पर कोल्ड्रिफ लिखा मिला है। मृत बच्चों के स्वजन ने भी शिकायत की थी कि डॉ. प्रवीण सोनी क्लीनिक के बगल वाले मेडिकल स्टोर से दवा लाने के लिए कहता था। यही शिकायतें उसकी गिरफ्तारी का आधार बनी हैं।