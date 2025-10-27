मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 07:35:00 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 07:38:31 PM (IST)
    MP में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूटने की योजना बना रहे चार नाबलिग सहित आठ गिरफ्तार
    पुलिस ने किया आरोपितों को गिरफ्तार।

    छिंदवाड़ा। देहात थाना अंतर्गत गांगीवाडा पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में डकैती डालने की योजना बनाते हुए पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपितों के पास से पुलिस ने डकैती से सबंधित सामग्री बरामद की है ।

    पुलिस ने तपीश पिता राहुल बागडे (22) निवासी हरिजन कालोनी जरीपटका थाना जरीपटका जिला नागपुर (महाराष्ट्र), आकाश पिता अजय डागोरिया (33) निवासी इन्दौरा गली नं. 3 थाना इन्दौरा जिला नागपुर (महाराष्ट्र), अनुज पिता राजेश नामदेव (23 निवासी फ्रेंडस कालोनी खजरी थाना देहात छिंदवाड़ा और अंशुल पिता रुपचंद उड़के (18) निवासी कृष्णा नगर थाना देहात जिला एवं चार नाबालिग विधि उल्लंघन कर्ता किशोर को गिरफ्तार किया है।


    मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली है कि छिंदवाडा नरसिंहपुर रोड के पास स्थित मयंक कोठारी का खाली प्लाटिंग एरिया में तीन मोटर सायकिलें खड़ी हैं, वहीं मोटर सायकिलों के पास 8-9 आदमी बैठे हैं। इनके पास गैस कटर, तलवार, चाकू, लोहे की राडें, आरी आदि सामानें रखी है और वह सब आपस में बात कर रहे हैं कि आज रात्रि करीबन 12-1 बजे के बीच गांगीवाड़ा रोड में स्थित पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम, गैस कटर से काटकर उसमें डकैती डालना है।

    सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराते हुए थाने से अतिरिक्त बल मय आर्म्स के बुलाकर अलग अलग पुलिस पार्टी बनाकर घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्त में लिया गया। पकड़ाए सभी आरोपितों के पास से डकैती में उपयोग करने के लिए गैस कटर, तलवार, चाकुएं, नकाब, लोहे की राडे एवं दो मोटर साइकिल, एक स्कूटी बरामद की गई।

    पकड़े गये आरोपितों में से दो आरोपित एवं चार नाबालिक आरोपित नागपुर के अलग, अलग जगह से है। सभी आरोपितों के विरूद्ध अपराध क्र. 496/25 धारा 310(4),310(5) बीएनएस, 25 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है।

