छिंदवाड़ा के किशनपुर में बाघ के हमले से किसान की दर्दनाक मौत, दहशत में ग्रामीण

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में चौरई के किशनपुर क्षेत्र में बुधवार सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहां बाघ के हमले में एक किसान की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान बलराम डेहरिया पिता फकीरा डेहरिया के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बलराम डेहरिया प्रतिदिन की तरह रात में मोटर चालू करने अपने खेत गए थे, तभी घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। टाइगर के अचानक हुए हमले से किसान को संभलने का मौका नहीं मिला और गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।