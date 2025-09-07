मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा में बड़ी माता मंदिर के सामने दुकान में लगी आग, दो घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

    छिंदवाड़ा के छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर के सामने अहिंसा टेंट सप्लायर की दुकान में रात 11 बजे आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के दुकान और मकान मालिकों को चिंता हुई। दमकल की चार गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान होने का अनुमान है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 09:26:47 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 09:29:12 AM (IST)
    आग लगने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोगो की भीड़ वहां जमा हो गई।

    HighLights

    1. दुकान में आग लगने से बड़ा नुकसान, इसके लगने के कारणों का पता नहीं चला है।
    2. नगर निगम की चार दमकलों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
    3. आग लगने के बाद डरे हुए थे आस-पास के दुकान और मकान मालिक।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर के सामने रात के 11 बजे करीब अहिंसा टेंट सप्लायर की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आज ने विकराल रूप ले लिया। दुकान को अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम सुधीर जैन, नगर अमला और पुलिस विभाग पहुंच गया।

    आग बुझाने के लिए नगर निगम अमला को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। तकरीबन चार दमकलों से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान इस मार्ग से निकल रही मूर्तियों को रोककर अन्य रास्ते से निकाला गया। घटना के बारे में एसडीएम ने बताया की आग से लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, जांच के बाद ही आग लगने की वजह स्पष्ट होगी।

    आसपास की दुकानों में भी लग सकती थी आग

    दुकान में लगी आग ने धीरे-धीरे विकराल रूप ले लिया था, इस दौरान आसपास के दुकान और मकान मालिकों को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं आग उनकी दुकान को अपनी चपेट में ना ले ले। हालांकि नगर निगम के अमला ने 2 घंटे की कड़ी में मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

