रेफ्रिजरेटर में अचानक निकली आग की लपटें, मची अफरा तफरी, छिंदवाड़ा के मोहगांव की घटना

मोहगांव। मोहगांव नगर के वार्ड आठ में बुधवार की सुबह तब अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक घर में रखे रेफ्रिजरेटर में से आग की लपटे निकलने लगीं। देखते ही देखते आग घर में अन्य सामानों में भी फैल गई थी। तत्काल आस पड़ोस से पहुंचे लोगों और बाद में नगर परिषद की फायर ने आग पर काबू पा लिया गया। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड आठ में आशीष खडसे के घर में बुधवार की सुबह घर में रखे रेफ्रिजरेटर के अंदर से धुआं निकलता दिखा, देखते ही देखते धुएं ने आग का विकराल रूप ले लिया और घर में आग फैलने लगी। आग कैसे लगी अभी इसका कारण स्पष्ट नहीं चल पाया है।

आस पड़ोस के लोगों ने आग पर काबू पाने प्रारंभिक उपाय किए और इसकी सूचना नगर परिषद की फायर को दी। तत्काल पहुंची अग्निशामक ने आग को नियंत्रित कर तुरत आग पर काबू पा लिया गया।

आग से कोई जनहानि नहीं हुई है,लेकिन फ्रिज में लगी अचानक आग से लोगो में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उपयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्री खडसे का कहना है कि उसके घर में रेफ्रिजरेटर में आग कैसे लगी इसका कारण अज्ञात है।

लेकिन प्राथमिक तौर पर विद्युत व्यवधान या फ्रिज के कंप्रेशर से संबंधित तकनीकी खराबी हो सकती है,लेकिन इसका पक्का कारण स्पष्ट नहीं है। लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद बिजली वितरण केंद्र के कर्मचारियों ने भी आग के कारणों का पता करने घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी ली है।