छिंदवाड़ा में एक साथ जन्मे चार बच्चों की मौत, सांस न ले पाने से गई जान; नहीं बने थे फेफड़े

छिंदवाड़ा, नईदुनिया प्रतिनिधि। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव से एक अत्यंत हृदयविदारक खबर सामने आई है। यहां एक महिला ने एक साथ चार बच्चों (क्वाड्रुपलेट्स) को जन्म दिया था, जिससे परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं था। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर चारों नवजातों ने दम तोड़ दिया।

सोमवार सुबह लगभग 11:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव में हुआ। ग्राम रोरा ढेकनी माल निवासी गुनो पति जगर सिंह ने इन बच्चों को जन्म दिया। जन्म लेने वालों में तीन लड़कियां और एक लड़का शामिल था। डॉक्टरों के अनुसार, यह एक 'सुपर प्रीमैच्योर' केस था, जिसके कारण बच्चों को बचा पाना नामुमकिन साबित हुआ।महिला की डिलीवरी गर्भ के 7वें महीने में ही हो गई थी। इस अवस्था में बच्चों के शरीर के अंग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। जन्म के समय सबसे छोटे बच्चे का वजन मात्र 380 ग्राम था, जो सामान्य से बहुत कम है। फेफड़े और अन्य महत्वपूर्ण अंग पूरी तरह विकसित न होने से बच्चे सांस लेने में अक्षम थे।