    छिंदवाड़ा में झिरपा के प्रभारी समिति प्रबंधक को लोकायुक्‍त ने 59 हजार की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

    वेयरहाउस में भंडारण को सुचारू रूप से चलने देने और उसे ब्लैकलिस्ट में न डालने के एवज में आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल (प्रभारी समिति प्रबंधक, उम्र 55 वर्ष) द्वारा आवेदक से 59,000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 05:42:09 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 05:44:40 PM (IST)
    छिंदवाड़ा में झिरपा के प्रभारी समिति प्रबंधक को लोकायुक्‍त ने 59 हजार की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार
    रिश्‍वत लेते पकड़ाया समिति प्रबंधक।

    छिंदवाड़ा। जबलपुर लोकायुक्त इकाई ने तामिया में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। आदिम जाति एवं सेवा सहकारिता समिति मर्यादित झिरपा के प्रभारी समिति प्रबंधक को 59,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। वे

    आवेदक हरीश राय ( 26 वर्ष), निवासी झिरपा का ग्राम झिरपा में श्री हरि नाम से वेयरहाउस है। वेयरहाउस में भंडारण को सुचारू रूप से चलने देने और उसे ब्लैकलिस्ट में न डालने के एवज में आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल (प्रभारी समिति प्रबंधक, उम्र 55 वर्ष) द्वारा आवेदक से 59,000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी। आवेदक की शिकायत का सत्यापन होने के बाद मंगलवार को लोकायुक्त टीम ने जिला सहकारी बैंक, तामिया में दबिश दी।आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल को ₹59,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।


    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

    आरोपी मुनीम प्रसाद पटेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा 7, 13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। ट्रैप दल में दल प्रभारी निरीक्षक उमा कुशवाहा, निरीक्षक रेखा प्रजापति, निरीक्षक जितेंद्र यादव और लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।

