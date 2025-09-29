मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा के इतवारी बाजार की दुकान में लगी भीषण आग, पुलिस-फायर ब्रिगेड की तत्परता से बाल-बाल बचे लोग

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 11:00:00 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 11:05:47 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के इतवारी बाजार (बुधवारी बाजार) स्थित एंजेल आर्ट नामक दुकान में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

    20 मिनट में आग पर पाया गया काबू

    आग दुकान के सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी थी, जहाँ टीन शेड लगा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली निरीक्षक आशीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम और नगर निगम की फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुँची।

    कोतवाली निरीक्षक ने बताया कि सूचना के 10 मिनट के भीतर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए, फायर ब्रिगेड ने करीब 20 मिनट में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। मौके पर कुल तीन फायर ब्रिगेड और एक टैंकर पहुँचे, लेकिन शुरुआती दो फायर ब्रिगेड की मदद से ही आग बुझा ली गई।

    कपड़ों के जखीरे में लगी थी आग

    दुकान के टॉप फ्लोर पर कपड़ों के गट्ठे (बंडल) और रिजेक्ट माल रखा हुआ था, जिसमें आग लगने से भारी धुआँ फैल गया था। आग बुझाने के बाद दूसरे फ्लोर पर रखे कपड़ों के बंडलों को हटाकर सुरक्षित किया गया।

    पुलिस और नगर निगम की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि यह दुकान आधा दर्जन अन्य दुकानों से सटी हुई थी। अगर आग विकराल रूप लेती तो भारी नुकसान हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

