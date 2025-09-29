छिंदवाड़ा के इतवारी बाजार की दुकान में लगी भीषण आग, पुलिस-फायर ब्रिगेड की तत्परता से बाल-बाल बचे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के इतवारी बाजार (बुधवारी बाजार) स्थित एंजेल आर्ट नामक दुकान में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

20 मिनट में आग पर पाया गया काबू

आग दुकान के सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी थी, जहाँ टीन शेड लगा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली निरीक्षक आशीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम और नगर निगम की फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुँची।

कोतवाली निरीक्षक ने बताया कि सूचना के 10 मिनट के भीतर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए, फायर ब्रिगेड ने करीब 20 मिनट में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। मौके पर कुल तीन फायर ब्रिगेड और एक टैंकर पहुँचे, लेकिन शुरुआती दो फायर ब्रिगेड की मदद से ही आग बुझा ली गई।