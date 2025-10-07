'ड्रग कंट्रोलर पर क्यों नहीं हुई FIR', छिंदवाड़ा कांड पर बोले जीतू पटवारी; सरकार पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह अब तक छिंदवाड़ा तक नहीं पहुंचे। सिर्फ ड्रग कंट्रोलर को हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।
पटवारी ने सवाल उठाया कि सरकार बताए कि पिछले दो साल में कितनी दवाओं की जांच कराई गई और सैंपल लेने की क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन विपक्ष के नाते सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है।
पटवारी ने बताया कि वे नागपुर जाकर पीड़ित बच्चों से मिले, जो सभी गंभीर हालत में हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाए और एक टीम उनकी देखरेख के लिए भेजी जाए।
पटवारी ने सवाल किया कि जब यह मामला दवाओं से जुड़ा है तो डॉक्टर पर एफआईआर करने के बजाय ड्रग कंट्रोलर पर क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह कोई समाधान नहीं है।
उन्होंने घोषणा की कि 9 अक्टूबर को कांग्रेस ब्लॉक और जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि देगी। साथ ही, कांग्रेस की ओर से स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव, कमिश्नर और ड्रग कंट्रोलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी।