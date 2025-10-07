'ड्रग कंट्रोलर पर क्यों नहीं हुई FIR', छिंदवाड़ा कांड पर बोले जीतू पटवारी; सरकार पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह अब तक छिंदवाड़ा तक नहीं पहुंचे। सिर्फ ड्रग कंट्रोलर को हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

पटवारी ने सवाल उठाया कि सरकार बताए कि पिछले दो साल में कितनी दवाओं की जांच कराई गई और सैंपल लेने की क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन विपक्ष के नाते सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है।