छिंदवाड़ा के कफ सीरप मामले में डाॅ. प्रवीण सोनी की फरार पत्नी ज्योति सोनी गिरफ्तार

छिंदवाड़ा। जहरीले कफ सीरप कोल्ड्रिफ के सेवन से 24 मासूम बच्चों की मौत के सनसनीखेज मामले में एसआईटी ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मुख्य आरोपित डा. प्रवीण सोनी की फरार चल रही पत्नी और ‘अपना मेडिकल’ स्टोर की प्रोपराइटर ज्योति सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से आगे की वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

डॉ. प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद से ही ज्योति सोनी फरार थीं। एसआईटी द्वारा लगातार दी जा रही दबिश के बाद आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ज्योति सोनी पर मुख्य रूप से दो गंभीर आरोप हैं जिसमें उनके मेडिकल स्टोर से जहरीली सिरप की अवैध बिक्री करना और बच्चों की मौत के बाद सबूत मिटाने का प्रयास करना शामिल है।

इस मामले में जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था कि सीरप की 74 बोतलों में से 66 बोतलें ‘अपना मेडिकल’ स्टोर और क्लीनिक से गायब थीं। एसआईटी को संदेह है कि साक्ष्य छिपाने के लिए यह स्टॉक जानबूझकर हटाया गया। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक हुई गिरफ्तारियों की संख्या सात हो गई है। जिनमें रंगनाथन गोविंदन: श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स (तमिलनाडु) के मालिक, के महेश्वरी, कंपनी की महिला कर्मचारी, सैंपल और दस्तावेज़ फर्जीवाड़े में संलिप्त, डॉ. प्रवीण सोनी, बच्चों को सीरप लिखने का आरोपित डॉक्टर, राजेश सोनी न्यू अपना फार्मा एजेंसी संचालक, सौरभ जैन केमिस्ट, अपना फार्मा और सतीश वर्मा कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शामिल है।