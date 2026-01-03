छिंदवाड़ा में तेंदुए की दहशत, जंगल में किया 7 बकरियों का शिकार; वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

छिंदवाड़ा, नईदुनिया प्रतिनिधि। तामिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौड़ा और चौरा पठार क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। पिछले 24 घंटों के भीतर वन्यजीव तेंदुए ने जंगल में चरने गई बकरियों पर हमला कर उनका शिकार किया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम चौड़ा के समीपवर्ती वन क्षेत्र में तेंदुए ने धावा बोलकर बकरियों को अपना निशाना बनाया। प्राथमिक सूचना के अनुसार 7 बकरियों का शिकार किया गया है ।वन विभाग के अनुसार बीते कल 5 बकरियों के शिकार की पुष्टि हुई थी।वन परिक्षेत्र अधिकारी तामिया के निर्देशन में विभागीय अमला प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गया है। टीम पदचिह्नों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वन्यजीव की लोकेशन ट्रेस कर रही है।