    तामिया वन परिक्षेत्र के ग्राम चौड़ा व चौरा पठार क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता से दहशत फैली है। बीते 24 घंटों में तेंदुए ने जंगल में चरने गई 7 बकरियों ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 11:03:52 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 11:26:43 AM (IST)
    छिंदवाड़ा में तेंदुए की दहशत, जंगल में किया 7 बकरियों का शिकार; वन विभाग ने जारी किया अलर्ट
    तेंदुए की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. तामिया वन परिक्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता बढ़ी
    2. 24 घंटे में 7 बकरियों का शिकार
    3. वन विभाग की टीम मौके पर जांच में जुटी

    छिंदवाड़ा, नईदुनिया प्रतिनिधि। तामिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौड़ा और चौरा पठार क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। पिछले 24 घंटों के भीतर वन्यजीव तेंदुए ने जंगल में चरने गई बकरियों पर हमला कर उनका शिकार किया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम चौड़ा के समीपवर्ती वन क्षेत्र में तेंदुए ने धावा बोलकर बकरियों को अपना निशाना बनाया। प्राथमिक सूचना के अनुसार 7 बकरियों का शिकार किया गया है ।वन विभाग के अनुसार बीते कल 5 बकरियों के शिकार की पुष्टि हुई थी।वन परिक्षेत्र अधिकारी तामिया के निर्देशन में विभागीय अमला प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गया है। टीम पदचिह्नों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वन्यजीव की लोकेशन ट्रेस कर रही है।


    तेंदुए के विचरण को देखते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी तामिया ने क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए एडवाइजरी जारी की है।जंगल या सुनसान रास्तों पर अकेले आवाजाही न करें। हमेशा समूह में रहें। बच्चों को घर से बाहर अकेले बिल्कुल न जाने दें, विशेषकर स्कूल जाते समय या खेलते समय और रात्रि के समय और भोर (सुबह जल्दी) के अंधेरे में बाहर निकलने से बचें। यह समय वन्यजीवों की सक्रियता का होता है। अपने मवेशियों और छोटे पालतू जानवरों को खुले में न बांधें, उन्हें सुरक्षित बंद बाड़े या घर के अंदर रखें।

