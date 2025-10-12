कमल नाथ बोले- दवाओं की जांच नहीं करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई मौतों पर बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमल नाथ ने कहा, 'यह बहुत दुखद है। मैं राज्य सरकार को दवाओं की कभी जांच न करने के लिए जिम्मेदार मानता हूं। अभी भी पता नहीं है कि कितनी दवाओं की जांच नहीं हो रही है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है। मुख्यमंत्री और सरकार को मिलकर कुछ करना चाहिए, और मुझे जो भी करना होगा, मैं करुंगा।'

14 बच्चों को ही मिली चार-चार लाख की सहायता राशि जहरीले कफ सीरप से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें छिंदवाड़ा के 20, पांढुर्णा के दो और बैतूल के एक बच्चे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि अब तक महज 14 बच्चों के स्वजनों को ही 4-4 लाख की सहायता राशि मिल सकी है, सबसे ज्यादा 15 मौतें परासिया ब्लाक में ही हुई है। मोरडोंगरी के पंचधार गांव में मयंक सूर्यवंशी की मौत हुई है, इस प्रकार गर्विक पवार, दिव्यांश यदुवंशी के नाम भी इस सूची में नहीं है।

दूसरी ओर वेदांत काकोड़िया और श्रेया यादव की भी मौत हुई है, लेकिन अब तक उन्हें शासकीय रिकार्ड में शामिल नहीं किया गया है। लगातार मासूम बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और छिंदवाड़ा कलेक्टर आंकड़ों का सही से अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला छिंदवाड़ा जिले में 17 मौत सहित प्रदेश में 20 मौत का आंकड़ा बता चुके हैं। वहीं, छिंदवाड़ा प्रशासन के पास अब तक सिर्फ 14 मौतों का आंकड़ा ही उपलब्ध है। महापौर विक्रम सिंह अहके नागपुर में पीड़ित बच्चों से मिले नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम सिंह अहके ने आज एक संवेदनशील पहल करते हुए नागपुर के एम्स एवं न्यू हेल्थ हॉस्पिटल में भर्ती कफ सीरप से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारजनों से मुलाकात की। सेहत और उन्हें दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में परिजनों और चिकित्सकों से विस्तारपूर्वक जानकारी ली।