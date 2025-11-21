कोल्ड्रिफ कफ सीरप केस में बड़ा अपडेट, केमिकल सप्लायर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले में 24 बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रिफ सीरप केस में एसआइटी ने श्रीसन फार्मा को जहरीला डाय-एथलीन ग्लायकॉल (DEG) सप्लाई करने वाले आरोपित शैलेष पांड्या को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पांड्या को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
एसआइटी की जांच में सामने आया कि शैलेष पांड्या ने उत्पादन कंपनी को कफ सीरप बनाने में उपयोग होने वाला रसायन उपलब्ध कराया था। प्राथमिक जांच में सप्लाई किया गया डीईजी मानक गुणवत्ता का नहीं था। इसी जहरीले रसायन का इस्तेमाल कफ सीरप में हुआ था, जिससे बच्चों की मौत हुई।