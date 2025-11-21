कोल्ड्रिफ कफ सीरप केस में बड़ा अपडेट, केमिकल सप्लायर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले में 24 बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड्रिफ सीरप केस में एसआइटी ने श्रीसन फार्मा को जहरीला डाय-एथलीन ग्लायकॉल (DEG) सप्लाई करने वाले आरोपित शैलेष पांड्या को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पांड्या को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।