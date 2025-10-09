मेरी खबरें
    Cough Syrup Case: जहरीला सीरप बनाने वाली कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को पुलिस ने चेन्नई से किया गिरफ्तार

    मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ से 21 बच्चों की मौत के मामले में श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड के बाद छिंदवाड़ा लाने की प्रक्रिया शुरू की है। सिरप में डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) की अधिकता पाई गई थी। पुलिस ने कंपनी के मालिक के खिलाफ 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 08:06:45 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 09:03:49 AM (IST)
    श्रीसन फार्मास्युटिकल का डायरेक्टर डॉ. जी रंगनाथन।

    1. मप्र पुलिस की एसआईटी मंगलवार को कांचीपुरम पहुंची थी।
    2. एसआईटी ने बुधवार को रंगनाथन की तलाश में छापेमारी की थी।
    3. उसके चेन्नई में होने की सूचना मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सीरप पीने के बाद 21 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने इसे बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार किया है और अब चेन्नई की अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा। पुलिस से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था। रंगनाथन का घर तमिलनाडु के चेन्नई में है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है।

    20 हजार रुपये का रखा था इनाम

    कोल्ड्रिफ में जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) मानक से 486 गुना अधिक (0.1 प्रतिशत से कम की जगह 48.6 प्रतिशत) मिलाने वाली तमिलनाडु के कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्युटिकल का डायरेक्टर डॉ. जी रंगनाथन फरार था। पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाड़ा जोन राकेश कुमार सिंह ने रंगनाथन के बारे में सूचना देने वाले को बीस हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की थी।

    रंगनाथन की गिरफ्तारी के लिए मप्र पुलिस की एसआईटी मंगलवार को कांचीपुरम पहुंची थी। एसआईटी ने बुधवार को रंगनाथन की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की थी।

    एमपी में अब तक 21 बच्चों की मौत

    जहरीला कफ सीरप कोल्ड्रिफ के सेवन से दो और बच्चों की बुधवार को मौत हो गई। छह वर्षीय दिव्यांशु यदुवंशी और तीन साल के वेदांश काकोड़िया ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 21 जान गंवाने वालों में 18 बच्चे छिंदवाड़ा, दो बैतूल और एक पांढुर्णा जिले का था।

