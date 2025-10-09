Cough Syrup Case: जहरीला सीरप बनाने वाली कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को पुलिस ने चेन्नई से किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सीरप पीने के बाद 21 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने इसे बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक एस रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार किया है और अब चेन्नई की अदालत में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद छिंदवाड़ा लाया जाएगा। पुलिस से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था। रंगनाथन का घर तमिलनाडु के चेन्नई में है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है।

20 हजार रुपये का रखा था इनाम कोल्ड्रिफ में जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) मानक से 486 गुना अधिक (0.1 प्रतिशत से कम की जगह 48.6 प्रतिशत) मिलाने वाली तमिलनाडु के कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्युटिकल का डायरेक्टर डॉ. जी रंगनाथन फरार था। पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाड़ा जोन राकेश कुमार सिंह ने रंगनाथन के बारे में सूचना देने वाले को बीस हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की थी।