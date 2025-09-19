मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री के फर्जी लेटरहेड से तबादला रोकने का मामला, जिला पंचायत सीईओ ने दर्ज कराई FIR

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 03:55:12 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 04:03:09 PM (IST)
    1. प्रभारी मंत्री के फर्जी लेटरहेड का मामला।
    2. जिला पंचायत सीईओ ने कराई एफआईआर ।
    3. प्रभारी मंत्री के नाम का फर्जी पत्र तैयार किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के नाम पर फर्जी लेटरहेड और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर तबादला रुकवाने का मामला सामने आया है। जिला पंचायत सीईओ ने इस मामले में कोतवाली पुलिस में FIR दर्ज कराई है।

    तामिया जनपद के ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) का तबादला रुकवाने के लिए प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के नाम का फर्जी पत्र तैयार किया गया।

    इस पत्र में मंत्री के लेटरहेड और हस्ताक्षर का उपयोग किया गया है। जिला पंचायत ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को शिकायत भेजी है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है।

    कोतवाली निरीक्षक आशीष कुमार ने बताया कि तामिया जनपद के अंतर्गत पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक दिनेश साहू का तबादला खापासानी पंचायत के लिए किया गया था।

    लेकिन 20 जुलाई को कलेक्टर के नाम एक पत्र पेश किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री राकेश सिंह का लेटरहैड और हस्ताक्षर लगे हुए दिखाए गए। इसी पत्र के आधार पर दिनेश साहू का तबादला रोक दिया गया और वे अब भी तामिया में ही पदस्थ हैं।

    जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (एडिशनल सीईओ) पी. राजोदिया ने बताया कि उन्हें इस पत्र की सत्यता पर संदेह हुआ। जब उन्होंने इसकी पुष्टि करने की कोशिश की, तो फर्जीवाड़े की आशंका मजबूत हुई। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस को भेज दी है और पत्र की जांच की मांग की है।।

