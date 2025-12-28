मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छिंदवाड़ा जिले में मुर्गियों को मारने की शंका में सनकी पड़ोसी ने महिला पर तलवार से किए वार

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के भमोड़ी गांव में एक सनकी युवक ने पास में रहने वाली महिला और उसके बेटे पर तलवार से हमला कर दिया। उसे शक था कि पड़ोसी उस ...और पढ़ें

    By Ashish MishraEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 11:20:24 AM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 11:24:20 AM (IST)
    छिंदवाड़ा जिले में मुर्गियों को मारने की शंका में सनकी पड़ोसी ने महिला पर तलवार से किए वार
    पड़ोसी द्वारा तलवार से किए हमले में घायल महिला का चल रहा इलाज।

    HighLights

    1. तलवार लेकर विवाद करने पहुंचा था पड़ोसी
    2. बेटे को बचाने पहुंची महिला पर कर दिया वार
    3. हाथ, ठोड़ी और कोहनियों पर हुए घाव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत बड़कुही पुलिस चौकी के ग्राम भमोडी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मुर्गियों को मारने के मामूली शक में एक युवक ने अपनी 63 वर्षीय पड़ोसन राधा बाई रघुवंशी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी मनोज उर्फ 'मंत्री' रावते मुर्गी पालन का काम करता है। उसे शक था कि राधा बाई का बेटा बाबू उसकी मुर्गियों को मारता है। इसी बात को लेकर रेलवे स्टेशन के पास पीडिता के बेटे बाबू से विवाद शुरू किया।

    बेटे को बचाने आई मां पर भी वार कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि सनकी मनोज हाथ में तलवार लेकर बाबू के घर पहुंच गया। जब वह घर के बाहर गाली-गलौज और हमला करने लगा, तो बुजुर्ग राधा बाई (63 वर्ष) अपने बेटे को बचाने के लिए बीच-बचाव करने आईं। गुस्से में आरोपी ने हाथ में ली तलवार से बुजुर्ग महिला पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। बचाव के दौरान तलवार के वार महिला के हाथ, ठोड़ी और कोहनियों पर लगे, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ीं।


    अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज

    गंभीर रूप से घायल राधा बाई को ग्रामीणों की मदद से परासिया सिविल अस्पताल ले जाया गया। घाव गहरे होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार, महिला की हालत अभी स्थिर बनी हुई है और उनका उपचार जारी है। चांदामेटा टीआई ईश्वरी पटले ने बताया कि मामला मुर्गियों को लेकर पुराने विवाद का था। पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.