छिंदवाड़ा जिले में मुर्गियों को मारने की शंका में सनकी पड़ोसी ने महिला पर तलवार से किए वार

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के परासिया अंतर्गत बड़कुही पुलिस चौकी के ग्राम भमोडी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मुर्गियों को मारने के मामूली शक में एक युवक ने अपनी 63 वर्षीय पड़ोसन राधा बाई रघुवंशी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी मनोज उर्फ 'मंत्री' रावते मुर्गी पालन का काम करता है। उसे शक था कि राधा बाई का बेटा बाबू उसकी मुर्गियों को मारता है। इसी बात को लेकर रेलवे स्टेशन के पास पीडिता के बेटे बाबू से विवाद शुरू किया।

बेटे को बचाने आई मां पर भी वार कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि सनकी मनोज हाथ में तलवार लेकर बाबू के घर पहुंच गया। जब वह घर के बाहर गाली-गलौज और हमला करने लगा, तो बुजुर्ग राधा बाई (63 वर्ष) अपने बेटे को बचाने के लिए बीच-बचाव करने आईं। गुस्से में आरोपी ने हाथ में ली तलवार से बुजुर्ग महिला पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। बचाव के दौरान तलवार के वार महिला के हाथ, ठोड़ी और कोहनियों पर लगे, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ीं।