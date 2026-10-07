पांढुर्णा SP प्रकाश चंद्र परिहार का भोपाल ट्रांसफर, अब विदिता धनगढ़ संभालेंगी कमान; सीएम का काफिला रुकने पर गिरी गाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, पांढुर्णा (छिंदवाड़ा)। मध्य प्रदेश शासन ने पांढुर्णा जिले में प्रशासनिक महकमे में एक बड़ा और चौंकाने वाला फेरबदल किया है। भोपाल से जारी हुए आधिकारिक आदेश के अनुसार, पांढुर्णा के पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र परिहार का ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया है। वहीं, उनकी जगह अब विदिता धनगढ को पांढुर्णा की नई पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।
यह तबादला ऐसे समय में हुआ है जब महज दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री का पांढुर्णा दौरा हुआ था। इस दौरान स्थानीय किसानों द्वारा मुख्यमंत्री का काफिला रोके जाने की बड़ी घटना सामने आई थी। सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक मोर्चे पर हुई इस चूक के ठीक दो दिन बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाते हुए एसपी का ट्रांसफर कर दिया है।
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राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस त्वरित फेरबदल को काफिला रोके जाने की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कानून-व्यवस्था और वीवीआईपी सुरक्षा में हुई इस चूक के बाद शीर्ष स्तर पर यह गाज गिरी है। नई एसपी विदिता धनगढ के सामने अब जिले की कानून-व्यवस्था को संभालना और पुलिस महकमे को चुस्त-दुरुस्त रखना एक बड़ी चुनौती होगी।