    MP News: छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड के बाद दो मेडिकल स्टोर बंद, किडनी फेलियर केस में सख्त कार्रवाई

    Chhindwara Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में बच्चों में किडनी फेलियर (गुर्दा विफलता) के दुखद मामलों से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम में, स्थानीय प्रशासन ने स्टेशन रोड परासिया पर स्थित दो मेडिकल स्टोरों - रसेला मेडिकल और श्रीवास्तव मेडिकल को सील कर दिया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 01:41:31 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 01:43:30 PM (IST)
    HighLights

    1. कफ सिरप कांड के बाद मेडिकल स्टोर बंद।
    2. किडनी फेलियर केस में सख्त कार्रवाई।
    3. दूषित कफ सिरप की आशंका जताई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में बच्चों में किडनी फेलियर (गुर्दा विफलता) के दुखद मामलों से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम में, स्थानीय प्रशासन ने स्टेशन रोड परासिया पर स्थित दो मेडिकल स्टोरों - रसेला मेडिकल और श्रीवास्तव मेडिकल को सील कर दिया है।

    यह कार्रवाई बच्चों की मौत के बाद सामने आए गंभीर मामले की चल रही जाँच का हिस्सा है, जिसमें दूषित कफ सिरप और कुछ अन्य दवाओं के सेवन की आशंका जताई जा रही है।

    प्रारंभिक जाँच में यह सामने आया था कि किडनी संबंधी समस्याओं से पीड़ित कई बच्चों ने इन निजी मेडिकल स्टोर्स से दवाइयाँ ली थीं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जाँच को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों प्रतिष्ठानों को बंद (सील) कर दिया है, ताकि दवाओं के स्टॉक और प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड की गहनता से जाँच की जा सके।

    उल्लेखनीय है कि इस पूरे मामले की जाँच के लिए केंद्र और राज्य की विशेषज्ञ टीमें (जैसे NCDC और IDSP) पहले ही परासिया पहुँच चुकी हैं। उन्होंने मानव और दवा नमूनों के साथ-साथ पानी के नमूने भी एकत्र किए हैं।

    इस बीच, कुछ संबंधित दवाइयों और कफ सिरपों के उपयोग पर भी अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध और अनधिकृत दवा वितरण पर लगाम लगने की उम्मीद है।

