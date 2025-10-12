माता-पिता पूछ रहे सवाल, 'डॉ. प्रवीण सोनी ने ऐसी कौन सी दवा दी कि दूसरे डॉक्टर भी नहीं बचा सके बच्चों की जान'

उज्ज्वल शुक्ला, नईदुनिया, छिंदवाड़ा। बीते एक महीने में छिंदवाड़ा का परासिया कस्बा मानो किसी तूफान से गुजरा है। जहरीले सीरप कांड में 23 बच्चों की मृत्यु ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। कोल्ड्रिफ ने किसी के घर का इकलौता बेटा छीन लिया तो किसी के यहां प्रार्थनाओं के बाद आई खुशी को एक झटके में दूर कर दिया। बच्चों की मौत के बाद स्वजन का दर्द अब और गहराता जा रहा है। जिन्होंने अपने बच्चों की जान बचाने गहने गिरवी रखे, संपत्ति बेची और उधार लिया था, आज वे कर्ज में डूबे हुए हैं।

बच्चों के माता-पिता पूछते हैं कि डॉ. प्रवीण सोनी ने ऐसी कौन सी दवा दी कि छिंदवाड़ा के चार अन्य डॉक्टर भी हमारे बच्चों को नहीं बचा सके। कोल्ड्रिफ लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी और इसे बनाने वाले रंगनाथन की गिरफ्तारी और पूछताछ के बीच मोर डोंगरी गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है। यहां हर घर में एक जैसी कहानी है, अधूरे सपनों की, बुझी मुस्कानों की और माताओं की सूनी आंखों की।

हर रात उठकर बेटे को ढूंढती है मां इन्हीं में से एक हैं सीमा पवार, जिनका एक वर्ष का बेटा गर्विक भी अब दुनिया में नहीं है। 'नईदुनिया' की टीम मोर डोंगरी पहुंची। सीमा पवार का दर्द बताना मुश्किल लगता है। वह अब भी हर रात उठकर बेटे को ढूंढती हैं। कभी उसकी तस्वीर देखकर रो पड़ती हैं, तो कभी उसके खिलौनों को सीने से लगाकर बैठ जाती हैं। 15 सितंबर को ही गर्विक का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था। दीवारों पर अब भी गुब्बारे और रंगीन झंडियां टंगी हैं- लेकिन अब वह हंसी नहीं है जो कभी गूंजती थी। सामने ही दिलवाई पहली खुराक गर्विक के पिता बाबू बताते हैं कि 12 सितंबर को बेटा बीमार हुआ था। डॉ. प्रवीण सोनी की दवा से ठीक हो गया। 20 सितंबर को बेटे की तबीयत फिर खराब हुई। हम उसे लेकर डॉ. सोनी के पास गए। उन्होंने पास के मेडिकल स्टोर से दवा लाने को कहा और पहली खुराक सामने ही दिलवाई।