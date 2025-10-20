मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा कोर्ट में रंगनाथन की भंगिमा चर्चा में, बच्चों की मौत का नहीं कोई गम, मीडिया को देख किया अभिवादन

    आरोपित का यह गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह व्यवहार बच्चों के शोकसंतप्त परिवारों और स्थानीय लोगों के बीच और अधिक आक्रोश पैदा कर रहा है। न्यायालय ने आज रंगनाथन को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 07:01:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 07:06:02 PM (IST)
    बच्‍चों की हत्‍या का जिम्‍मेदार रंगनाथन बेशर्मी से खुद को किसी लोकप्रिय शख्‍स की तरह समझकर मीडिया को हाथ दिखाता रहा।

    छिंदवाड़ा। जहरीले कोल्डरिफ कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपित और दवा कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल' के मालिक जी. रंगनाथन गोविंदन को आज जब परासिया के न्यायालय में पेश किया गया और बाद में जिला जेल भेजा गया, तो उसकी भाव भंगिमा नगर में चर्चा का विषय बन गई।

    सेलिब्रिटी की तरह हिलाए हाथ

    आरोपित रंगनाथन पर जिस दूषित सिरप से 24 मासूम बच्चों की मौत का आरोप है, उसने मीडिया और मौके पर मौजूद भीड़ को देखकर बेहद अजीब प्रतिक्रिया दी।

    आरोपित मीडिया कैमरों को देखकर इस प्रकार हाथ हिला रहा था, जैसे वह कोई लोकप्रिय नेता या सेलिब्रिटी हो।

    पुलिस हिरासत में होने और इतने गंभीर अपराध का आरोपित होने के बावजूद, उसके चेहरे पर बच्चों की मौत का कोई पछतावा या शिकन तक दिखाई नहीं दी।

    आरोपित का यह गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह व्यवहार बच्चों के शोकसंतप्त परिवारों और स्थानीय लोगों के बीच और अधिक आक्रोश पैदा कर रहा है। न्यायालय ने आज रंगनाथन को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।


