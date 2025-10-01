'तुझे स्कूल के बाहर मारूंगा, मर्डर कर दूंगा…', महिला शिक्षक पर बुरी तरह भड़का टीचर, VIDEO वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, चौरई। छिंदवाड़ा जिले में चौरई विकासखंड के अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल बिंझावाड़ा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हैं। एक पुरुष शिक्षक महिला शिक्षक को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।
घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक महिला प्राचार्य को कह रहा है कि तुझे स्कूल के बाहर मारूंगा ,मर्डर कर दूंगा… ये शब्द चौरई विकासखंड के बींझावाडा में माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक द्वारा प्रभारी प्राचार्य कुसुम साहू को बोल रहा है।
मध्य प्रदेश में टीचर ने महिला टीचर को धमकाया pic.twitter.com/V4FLosWMJr
प्राचार्य कुसुम साहू ने बताया कि मंगलवार को रोज शास. उच्च. माध्य. विद्यालय बींझावाड़ा में पदस्थ शिक्षक जयप्रकाश व्हटवार के पास उन्होंने सूचना रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाने रजिस्टर पहुंचवाया तो अचानक शिक्षक भड़क गए एवं अभद्रता करने लगे। प्रभारी प्राचार्य को जान से मारने की धमकी देते नजर आए। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।