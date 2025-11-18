नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले के जुन्नारदेव के स्कूल में मतांतरण कराने के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बिलावर कला के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को जुन्नारदेव पुलिस से शिकायत की है। उनका कहना है कि शिक्षिका सीमा मैथ्यूज और उनके सहयोगी छात्रावास अधीक्षक नरेंद्र उईके उन पर ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाते हैं।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कक्षा दसवीं और व 12वीं के छात्रों ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि शिक्षिका सीमा मैथ्यूज ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करती हैं और भोले-भाले आदिवासी छात्रों पर ईसाई धर्म को स्वीकार किए जाने का दबाव बनाती हैं।

उन्हें हिंदू धर्म के विरुद्ध भड़काया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा टीका लगाकर, कलावा पहनकर स्कूल आने पर जबरन कलावा उतार दिया जाता है और टीका जबरन मिटाया जाता है।

आदेश न मानने वाले बच्चों को टीसी दिए जाने की धमकी दी जाती है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री नितेश गोलू सूर्यवंशी ने बताया कि विहिप व कन्हान बचाओ मंच ने जनजातीय कार्य विभाग, कलेक्टर को कार्रवाई करने के लिए पत्र सौंपा है।