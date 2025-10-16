पांढुर्णा में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर तो उछलकर ट्रैक्टर के ऊपर गिरी ट्राली, 3 किसानों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। पांढुर्णा के हिवरा फोरलेन हाईवे पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पीछे से आए एक ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर की ट्रॉली उछलकर ट्रैक्टर पर ही पलट गई, जिससे तीन किसानों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक महाराष्ट्र के खुरसापार गांव के निवासी

बड़चिचोली पुलिस चौकी प्रभारी विक्रम बघेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक तीनों किसान महाराष्ट्र के खुरसापार गांव के रहने वाले थे। हादसे में जान गंवाने वाले किसानों की पहचान विवेक कुबड़े (उम्र 40 वर्ष), संदीप पटे (उम्र 36 वर्ष) और अशोक काले (उम्र 60 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।