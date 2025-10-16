पांढुर्णा में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर तो उछलकर ट्रैक्टर के ऊपर गिरी ट्राली, 3 किसानों की मौत
मध्य प्रदेश के पांढुर्णा के हिवरा फोरलेन हाईवे पर ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर की ट्रॉली उछलकर ट्रैक्टर पर पलट गई और 3 किसानों की मौत हो गई। मृतक महाराष्ट्र के खुरसापार गांव के विवेक कुबड़े, संदीप पटे और अशोक काले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 11:59:44 AM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 12:03:27 PM (IST)
मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में हुई बड़ी दुर्घटना। प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
- पांढुर्णा के हिवरा फोरलेन हाईवे पर हुआ हादसा।
- दुर्घटना में तीन किसानों की मौके पर ही मौत हो गई।
- किसान महाराष्ट्र के खुरसापार गांव के रहने वाले थे।
नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। पांढुर्णा के हिवरा फोरलेन हाईवे पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें पीछे से आए एक ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर की ट्रॉली उछलकर ट्रैक्टर पर ही पलट गई, जिससे तीन किसानों की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक महाराष्ट्र के खुरसापार गांव के निवासी
बड़चिचोली पुलिस चौकी प्रभारी विक्रम बघेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक तीनों किसान महाराष्ट्र के खुरसापार गांव के रहने वाले थे। हादसे में जान गंवाने वाले किसानों की पहचान विवेक कुबड़े (उम्र 40 वर्ष), संदीप पटे (उम्र 36 वर्ष) और अशोक काले (उम्र 60 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।