मध्य प्रदेश में दो और बच्चों की मौत, खरीदकर पिलाया था कफ सीरप

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा/मऊगंज। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सीरप से 24 बच्चों की मौत का सिलसिला थमे अभी कुछ सप्ताह ही बीते थे कि अब दो और बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ में बुधवार को छह माह की बच्ची और मऊगंज जिले में पांच माह के मासूम की मौत हुई है। दोनों मामलों में स्वजन का कहना है कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से कफ सीरप और दवा खरीदकर बच्चों को पिलाई थी, इसके बाद उनकी मौत हो गई।

शव कब्र खोदकर निकाला गया दोनों मामलों में कार्रवाई में प्रशासन ने एफआइआर दर्ज कराकर वे मेडिकल स्टोर सील करा दिए हैं, जहां से इन बच्चों को कफ सीरप और दवा खरीदी गई थी। इस बार छिंदवाड़ा के मामले में कासामृत कफ सीरप का बच्चे को सेवन कराने का आरोप है। वहीं, मऊगंज में मृतक पांच माह के बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसका शव कब्र खोदकर निकाला गया है। बिछुआ के वार्ड नंबर 12 में रहने वाले संदीप मिनोट की छह माह की बेटी रूही की तबीयत पिछले दिनों खराब हुई तो उसे दिखाने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला।