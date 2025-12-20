मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा के दमुआ-रामपुर के बीच पलटा सीमेंट से भरा ट्राला, 2 की मौत, कई घायल

    हादसे की चपेट में सड़क पर चल रही एक हौंडा शाइन मोटर साइकिल भी आ गई, जिस पर तीन लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ट्राले में सवार हमाल दमुआ के रहने वाले ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 08:00:41 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 08:02:43 PM (IST)
    छिंदवाड़ा के दमुआ-रामपुर के बीच पलटा सीमेंट से भरा ट्राला, 2 की मौत, कई घायल
    दुर्घटनाग्रस्‍त ट्रक।

    छिंदवाड़ा। दमुआ और रामपुर के बीच स्थित खतरनाक झिरी घाट के पास एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट से भरा एक तेज रफ्तार ट्राला मुरुम घाट की गोलाई में अनियंत्रित होकर पलट गया। इस भीषण हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

    अल्ट्राटेक सीमेंट से भरा ट्राला दमुआ से रामपुर की ओर जा रहा था, झिरी घाट से कुछ नीचे, मुरुम घाट की गोलाई (एक्सीडेंटल पॉइंट) में तेज गति होने के कारण पलट गया। संभवतः मोड़ पर वाहन को अचानक नियंत्रित करने के प्रयास में ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया।


    हादसे की चपेट में सड़क पर चल रही एक हौंडा शाइन मोटर साइकिल भी आ गई, जिस पर तीन लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ट्राले में सवार हमाल दमुआ के रहने वाले थे और वे सीमेंट की खेप खाली कराने जा रहे थे।

    हादसे में दो लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक के नाम संतोष पिता बातू कहार ( 40 वर्ष) और रवि पिता नत्थू हुड़मारे( 31 वर्ष)भाई। घायलों में अतीक अंसारी, रितेश सीलू, जुगन दर्शमां, अशोक कहार, इंद्रलाल पंडाले, सुरेश उईके और ननका अली शामिल है।

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचे। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुँचाया गया है, जहाँ उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।

