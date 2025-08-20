छिंदवाड़ा में कांग्रेस का अनोखा विरोध, कलेक्टर ना मिलने पर कुत्ते को सौंपा ज्ञापन

मेरी खबरें
    Congress Protest: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किसान आंदोलन में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, नकुलनाथ और अन्य कांग्रेस नेता के नेतृत्व हजारों की संख्या में पहुंचे जिलों के किसान ने यूरिया की कमी सहित अन्य मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। सभी नेता अपनी मांगों के मांग पत्र को जिला कलेक्टर को सौंपने की बात पर अड़े रहे।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 08:47:48 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 08:56:15 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किसान आंदोलन में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, नकुलनाथ और अन्य कांग्रेस नेता के नेतृत्व हजारों की संख्या में पहुंचे जिलों के किसान ने यूरिया की कमी सहित अन्य मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया।

    आयोजित किसान आंदोलन सभा के बाद हजारों की संख्याओं में एकत्रित होकर सभा स्थल से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों के मांग पत्र को जिला कलेक्टर को सौंपने की बात पर अड़े रहे। जब घंटों कलेक्टर नहीं पहुंचे तो उन्होंने एक कुत्ते को पकड़ कर उसके ही गले में ज्ञापन की कॉपी फंसा दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।

