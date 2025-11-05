पत्नी ने दो बेटों के साथ पिया जहर, पति तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा तो बची जान; एमपी के छिंदवाड़ा की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र के बांसखेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद से परेशान एक महिला ने मंगलवार की शाम एक आत्मघाती कदम उठाया। महिला ने पहले अपने दो छोटे बेटों को जहरीला कीटनाशक पदार्थ पिलाया और फिर खुद भी उसका सेवन कर लिया। गनीमत रही कि पति ने तीनों को समय पर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल, मां और दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है।

सास से चल रहे विवाद के चलते उठाया कदम घटना मंगलवार की शाम बेबी धुर्वे (32) पति संतोष धुर्वे ने खेत में डालने के लिए रखे तरल कीटनाशक पदार्थ का सेवन किया। इसके बाद उसने अपने दोनों बेटों प्रतीक धुर्वे (6) और हर्षित धुर्वे (3) को भी वही जहरीला पदार्थ पिला दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपनी सास से चल रहे पारिवारिक विवाद से परेशान थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया।