मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पत्नी ने दो बेटों के साथ पिया जहर, पति तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा तो बची जान; एमपी के छिंदवाड़ा की घटना

    मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के बांसखेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ कीटनाशक पी लिया। इसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगी, पति तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां डॉक्टरों ने तीनों की जान बचा ली। अब मां और दोनों बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 10:05:05 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 10:14:37 AM (IST)
    पत्नी ने दो बेटों के साथ पिया जहर, पति तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा तो बची जान; एमपी के छिंदवाड़ा की घटना
    पत्नी और बच्चों द्वारा जहर पीने के बाद पति द्वारा तुरंत अस्पताल पहुंचाने से उनकी जान बच गई। प्रतीकात्मकत तस्वीर

    HighLights

    1. महिला अपनी सास से चल रहे पारिवारिक विवाद से परेशान थी।
    2. इसी वजह से उसने खुद जहर पिया और दोनों बेटों को भी पिलाया।
    3. पति ने तुरंत उन तीनों को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा पहुंचाया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र के बांसखेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद से परेशान एक महिला ने मंगलवार की शाम एक आत्मघाती कदम उठाया। महिला ने पहले अपने दो छोटे बेटों को जहरीला कीटनाशक पदार्थ पिलाया और फिर खुद भी उसका सेवन कर लिया। गनीमत रही कि पति ने तीनों को समय पर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल, मां और दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है।

    सास से चल रहे विवाद के चलते उठाया कदम

    घटना मंगलवार की शाम बेबी धुर्वे (32) पति संतोष धुर्वे ने खेत में डालने के लिए रखे तरल कीटनाशक पदार्थ का सेवन किया। इसके बाद उसने अपने दोनों बेटों प्रतीक धुर्वे (6) और हर्षित धुर्वे (3) को भी वही जहरीला पदार्थ पिला दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपनी सास से चल रहे पारिवारिक विवाद से परेशान थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया।


    घटना के बाद तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टियां होने लगीं। यह देखकर पति संतोष धुर्वे ने तुरंत अपनी गाड़ी से तीनों को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा पहुंचाया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को भर्ती कर लिया। देर रात छिंदवाड़ा तहसीलदार अस्पताल पहुंचे और महिला का विस्तृत बयान दर्ज किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.