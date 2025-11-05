पत्नी ने दो बेटों के साथ पिया जहर, पति तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा तो बची जान; एमपी के छिंदवाड़ा की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र के बांसखेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद से परेशान एक महिला ने मंगलवार की शाम एक आत्मघाती कदम उठाया। महिला ने पहले अपने दो छोटे बेटों को जहरीला कीटनाशक पदार्थ पिलाया और फिर खुद भी उसका सेवन कर लिया। गनीमत रही कि पति ने तीनों को समय पर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल, मां और दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है।
घटना मंगलवार की शाम बेबी धुर्वे (32) पति संतोष धुर्वे ने खेत में डालने के लिए रखे तरल कीटनाशक पदार्थ का सेवन किया। इसके बाद उसने अपने दोनों बेटों प्रतीक धुर्वे (6) और हर्षित धुर्वे (3) को भी वही जहरीला पदार्थ पिला दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपनी सास से चल रहे पारिवारिक विवाद से परेशान थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया।
घटना के बाद तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टियां होने लगीं। यह देखकर पति संतोष धुर्वे ने तुरंत अपनी गाड़ी से तीनों को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा पहुंचाया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को भर्ती कर लिया। देर रात छिंदवाड़ा तहसीलदार अस्पताल पहुंचे और महिला का विस्तृत बयान दर्ज किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।