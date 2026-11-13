डबरा में संकरी पुलिया के नाले में स्कूटी समेत गिरने से 21 वर्षीय युवक की मौत

नईदुनिया न्यूज, डबरा। भाईदूज के पावन पर्व पर डबरा में एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। शहर के जेल रोड स्थित वार्ड क्रमांक 3 की संकरी पुलिया पर देर रात स्कूटी सहित नाले में गिरे 21 वर्षीय युवक विक्की परिहार की मौत हो गई। देर रात से जारी तलाश अभियान के बाद गुरुवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक का शव नाले से बरामद किया। त्योहार के दिन जवान बेटे की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

विक्की अपनी स्कूटी से गुजर रहा था संकरी पुलिया से जानकारी के अनुसार, 21 वर्षीय विक्की परिहार देर रात अपनी स्कूटी से जेल रोड स्थित संकरी पुलिया से गुजर रहा था। इसी दौरान पास से गुजर रहे ट्रेक्टर ट्रॉली से बचने की वजह से वह स्कूटी सहित पुलिया से नीचे नाले में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही युवक की तलाश शुरू की गई।



देर रात तक तलाश अभियान जारी रहा, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद गुरुवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया और काफी मशक्कत के बाद विक्की का शव नाले से बरामद किया। भाईदूज के दिन जहां घरों में भाई-बहन के प्रेम और खुशियों का माहौल था, वहीं विक्की परिहार की मौत ने एक परिवार को जिंदगी भर का गम दे दिया। 21 वर्षीय युवक की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।