डबरा जेल रोड पर सरेआम चली गोलियां, रेत माफिया के आतंक का खौफनाक वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, डबरा। डबरा शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। हाल ही में डबरा के व्यस्त इलाके जेल रोड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने सरेआम गोलियां चला दीं। इस पूरी खौफनाक घटना का वीडियो पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो अब तेजी से प्रसारित हो रहा है।

यह खूनी विवाद रेत के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना की शुरुआत रास्ते से रेत की ट्रैक्टर-ट्राली निकालने को लेकर हुई थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला ताबड़तोड़ गोलीबारी तक पहुंच गया।

यह खूनी विवाद रेत के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना की शुरुआत रास्ते से रेत की ट्रैक्टर-ट्राली निकालने को लेकर हुई थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला ताबड़तोड़ गोलीबारी तक पहुंच गया।

वर्चस्व की जंग और खुलेआम हथियार लहराते गुंडे

प्रत्यक्षदर्शियों और प्रसारित फुटेज के अनुसार, घटना के दौरान एक दर्जन से अधिक संख्या में रेत माफिया और उनके गुंडे हथियारों से लैस होकर सड़क पर घूमते नजर आए। इलाके में वर्चस्व की जंग को लेकर रेत माफिया के बीच आए दिन इस तरह के संघर्ष आम होते जा रहे हैं, लेकिन ताजा घटना ने शहर के नागरिकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।

प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल

फिलहाल घटना में किसी के भी घायल होने की आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन सरेआम हुए इस खौफनाक घटनाक्रम ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली की पोल खोलकर रख दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेत के अवैध कारोबार में लिप्त इन माफिया के सामने प्रशासन केवल मूकदर्शक बना हुआ है।