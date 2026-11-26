नईदुनिया न्यूज, डबरा। डबरा स्थित पठा पनिहार गांव में उस वक़्त सनसनी फैल गई जब बुधवार रात अंडे के ठेले पर शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक जा पहुंचा। बीच-बचाव करने पहुंचे एक व्यक्ति पर आरोपियों ने मकान की छत से ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिसमें 43 वर्षीय वासुदेव परिहार के पैर में गोली लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।

भतीजे से झगड़े के बाद छत पर चढ़े आरोपी