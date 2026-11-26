डिजिटल टीम, डबरा। बिलौआ थाना क्षेत्र के रफादपुर में बुधवार देर शाम एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में काम कर रहा कर्मचारी नरेश बघेल गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उपचार के लिए ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपये का सामान और मशीनरी जलने की आशंका है।

जा नकारी के अनुसार, बुधवार शाम फैक्ट्री में मटेरियल रिसाइकिलिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान शार्ट सर्किट होने से आग लग गई। फैक्ट्री में फोम सहित ज्वलनशील सामग्री रखी होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग फैलती देख वहां अफरा-तफरी मच गई।