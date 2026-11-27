नईदुनिया न्यूज, डबरा। डबरा में आए दिन लगने वाले भीषण जाम की समस्या अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। ऐसा ही एक दर्दनाक मामला गुरुवार को देखने को मिला जहां जाम के चलते एक स्कूली बच्ची की जान चली गई।

जानकारी के अनुसार, कशिश कुशवाहा स्कूल में पढ़ाई के दौरान अचानक चक्कर आने से नीचे गिर पड़ी। बच्ची की हालत बिगड़ते देख परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल डबरा लेकर रवाना हुए, लेकिन शहर में लगे भीषण जाम के कारण अस्पताल पहुंचने में देरी हुई।

जानकारी के अनुसार, कशिश कुशवाहा स्कूल में पढ़ाई के दौरान अचानक चक्कर आने से नीचे गिर पड़ी। बच्ची की हालत बिगड़ते देख परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल डबरा लेकर रवाना हुए, लेकिन शहर में लगे भीषण जाम के कारण अस्पताल पहुंचने में देरी हुई।

इस घटना ने एक बार फिर डबरा की बदहाल यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छोटे भाई को लेने पहुंचे किशोर और दोस्त पर किया हमला

ग्वालियर में छोटे भाई को लेने गए किशोर और उसके दोस्त पर तीन अज्ञात युवकों ने कांच की बोतलों से हमला कर दिया। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में गौरी जनरल स्टोर के पास बुधवार दोपहर करीब तीन बजे हुई। हमले में दोनों किशोर घायल हो गए।

आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकले