मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दमोह रेलवे स्टेशन पर खानाबदोशों में हुआ विवाद, एक दूसरे पर लाठी पत्थरों से किया हमला

    मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर खानाबदोश समुदाय के लोगों में विवाद हुआ, लाठी-पत्थर चले। एक व्यक्ति घायल, घटना आधे घंटे तक चली। पुलिस बाद में पहुंची, जब तक दोनों पक्षों के लोग हमलावर फरार। जीआरपी, आरपीएफ और कोतवाली पुलिस तैनात होने के बावजूद घटना हुई। इसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं, वीडियो हो रहा वायरल।

    By Sunil Gautam
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 12:53:23 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 02:06:17 PM (IST)
    दमोह रेलवे स्टेशन पर खानाबदोशों में हुआ विवाद, एक दूसरे पर लाठी पत्थरों से किया हमला
    दमोह स्टेशन पर हुए विवाद का वीडियो हो रहा वायरल।

    HighLights

    1. दमोह में दो पक्षों के विवाद में स्टेशन पर यात्रियों में मचा हड़कंप।
    2. ये लोग एक दूसरे पर लाठी सहित पत्थर फेंककर हमला कर रहे थे।
    3. जीआरपी ने सभी खानाबदोश को रेलवे स्टेशन के बाहर कर दिया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात स्टेशन के बाहर रहने वाले खानाबदोश समुदाय के लोगों में विवाद हो गया और इस विवाद के चलते एक दूसरे पर लाठी एवं पत्थरों से हमला किया गया। इस घटना के बाद स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को जीआरपी द्वारा स्टेशन से बाहर किए जाने की कारर्वाई की गई।

    घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रविवार की दरमियानी रात इन खानाबदोश समुदाय के कुछ पुरुषों ने शराब पीने के बाद आपस में विवाद शुरू कर दिया। विवाद में दोनों पक्षों पर लाठी और पत्थरो का खुलकर इस्तेमाल किया गया, जिससे एक व्यक्ति के सिर में चोट भी आई।

    लगभग यह क्रम आध घंटे तक खुलेआम चलता रहा और दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करते रहे। घटना के समय स्टेशन पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। वहीं दूसरी ओर इस दौरान उपस्थित किसी व्यक्ति द्वारा घटना का वीडियो बनाने के उपरांत उसे वायरल कर दिया।

    जब तक पुलिस पहुंची वो भाग गए

    उल्लेखनीय है कि स्टेशन पर जहां जीआरपी पुलिस की चौकी है और वहां पर जवान भी तैनात है। इसके अलावा आर पी एफ का पुलिस थाना भी बना हुआ है जिसमें पूरा स्टाफ रहता है। वहीं दूसरी ओर कोतवाली पुलिस द्वारा भी एक आरक्षक की स्थाई ड्यूटी स्टेशन पर लगाई गई है, लेकिन इसके बाद भी इस प्रकार का घटनाक्रम लगभग आधे घंटे तक खुलेआम चलता रहा। जब तक वहां पुलिस पहुंचती दोनों ही पक्ष के लोग घटनास्थल से फरार हो गए। हालांकि दोनों ही पक्षों में से किसी के द्वारा भी इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.