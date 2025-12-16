मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अदालत परिसर में गूंजी किलकारी... पेशी पर पति से मिलने पहुंची महिला ने दिया बच्चे को जन्म

    MP News: दमोह जिला न्यायालय परिसर मंगलवार को उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब एक गर्भवती महिला ने वहां शिशु को जन्म दिया। महिला अपने पति से मिलने न्याय ...और पढ़ें

    By Sunil GautamEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 09:47:51 PM (IST)Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 09:49:51 PM (IST)
    अदालत परिसर में गूंजी किलकारी... पेशी पर पति से मिलने पहुंची महिला ने दिया बच्चे को जन्म
    MP News: पति से मिलने आई महिला ने न्यायालय में दिया जन्म

    HighLights

    1. महिला अधिवक्ताओं ने बनाया सुरक्षा घेरा
    2. एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया
    3. जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह: जिला न्यायालय परिसर में मंगलवार दोपहर एक असामान्य लेकिन भावुक घटना सामने आई। अपने पति से मिलने पहुंची एक गर्भवती महिला ने न्यायालय परिसर में ही शिशु को जन्म दे दिया। बच्चे की किलकारी सुनते ही वहां मौजूद महिला अधिवक्ताएं तुरंत सहायता के लिए आगे आईं और सुरक्षा घेरा बनाकर महिला को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल अस्पताल में महिला और नवजात दोनों का उपचार जारी है और दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

    शहर के सिविल वार्ड तीन निवासी सपना वंशकार (30) अपने पति कैलाश वंशकार से मिलने न्यायालय आई थीं, जो पिछले तीन माह से चोरी के मामले में जेल में बंद हैं। मंगलवार को कैलाश की पेशी थी, इसी दौरान सपना न्यायालय परिसर में पति का इंतजार कर रही थीं, तभी उन्हें अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया।


    महिला की जेठानी रजनी वंशकार ने बताया कि सपना का यह चौथा प्रसव है। उनके पहले से दो बेटे और दो बेटियां हैं। परिवार ने नवजात को भविष्य में वकील बनाने की इच्छा जताई है। प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि जिला न्यायालय में यह पहली बार हुआ है जब किसी महिला ने शिशु को जन्म दिया हो। उन्होंने कहा कि न्यायालय, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहां आज पहली बार किसी नवजात की किलकारी गूंजी।

    यह भी पढ़ें- 'साहब मैं जिंदा हूं...', MP के रीवा में जीवित व्यक्ति को मृत बताकर खा गए अंत्येष्टि का पैसा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.