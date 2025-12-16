अदालत परिसर में गूंजी किलकारी... पेशी पर पति से मिलने पहुंची महिला ने दिया बच्चे को जन्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह: जिला न्यायालय परिसर में मंगलवार दोपहर एक असामान्य लेकिन भावुक घटना सामने आई। अपने पति से मिलने पहुंची एक गर्भवती महिला ने न्यायालय परिसर में ही शिशु को जन्म दे दिया। बच्चे की किलकारी सुनते ही वहां मौजूद महिला अधिवक्ताएं तुरंत सहायता के लिए आगे आईं और सुरक्षा घेरा बनाकर महिला को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल अस्पताल में महिला और नवजात दोनों का उपचार जारी है और दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

शहर के सिविल वार्ड तीन निवासी सपना वंशकार (30) अपने पति कैलाश वंशकार से मिलने न्यायालय आई थीं, जो पिछले तीन माह से चोरी के मामले में जेल में बंद हैं। मंगलवार को कैलाश की पेशी थी, इसी दौरान सपना न्यायालय परिसर में पति का इंतजार कर रही थीं, तभी उन्हें अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया।