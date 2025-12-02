Damoh News: स्कूल में खेलते समय अरंडी के बीज खाने से 30 बच्चे बीमार, उल्टियां होने पर लाया गया अस्पताल

दमोह जिले के पथरिया ब्लाक अंतर्गत आने वाले किशनगंज गांव में मंगलवार की शाम स्कूल में खेलते समय कुछ बच्चों ने जहरीले अरंडी के बीज खा लिए। जिसके बाद घर पहुंचने पर उन्हें उल्टियां हुई तो परिजन घबरा गए। एक के बाद एक 30 से अधिक बच्चे बीमार हुए इसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और सभी बच्चों को तत्काल ही इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया।

जहां कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर 6 से अधिक डॉक्टरों की टीम के द्वारा सभी बच्चों का इलाज शुरू किया गया। घटना की जानकारी लगते हुए लगता ही पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी और पथरिया एसडीएम निकेत चौरसिया भी जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चों के परिजनों से जानकारी ली।

एक बच्चे की मां जानकी पटेल ने बताया कि किशनगंज गांव के ही शासकीय मिडिल स्कूल में यह सभी बच्चे पढ़ते हैं। मंगलवार की शाम स्कूल में खेलते समय इन बच्चों ने अरंडी के बीज खा लिए और उसके बाद जब वह घर पहुंचे तो कुछ देर के बाद उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। गांव के कई परिवारों में इसी प्रकार का आलम था सभी बच्चे उल्टियां कर रहे थे तो गांव में हड़कंप के हालत बन गए। बच्चों ने बताया कि उन्होंने स्कूल में मूंगफली की तरह दिखने वाला एक बीज खा लिया था जिसके बाद उन्होंने उल्टियां होना शुरू हुई है।