    साइबर फ्रॉड के सिलसिले में लगातार ही कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। इसी क्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नाम से किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हुए उनके नाम और पद का दुरुपयोग किया जा रहा है

    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 12:21:32 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 12:21:32 AM (IST)
    MP में कलेक्टर के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर बनाया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट
    नाम और फोटो का दुरुपयोग कर बनाया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। साइबर फ्रॉड के सिलसिले में लगातार ही कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। इसी क्रम में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नाम से किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हुए उनके नाम और पद का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा लोगों को मैसेज कर गुमराह किया जा रहा है।

    नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया, फिर मैसेज किया

    इसी क्रम में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखते हुए बताया है कि उनके नाम एवं फोटो के साथ मोबाइल नंबर 8491 5677074 नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है जिससे लोगों को मैसेज किया जा रहे हैं।


    ब्लॉक करने एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आवेदन

    उन्होंने इस फेक व्हाट्सएप अकाउंट को तत्काल ब्लॉक करने एवं दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। इस पत्र की प्रतिलिपि थाना प्रभारी कोतवाली को भी कलेक्टर द्वारा दी गई है।

