दमोह में भगवा कपड़े पहनकर भीड़ में चुराते थे पर्स, नकदी -इनोवा कार समेत जबलपुर के पांच जेबकतरे गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, हटा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसकर पर्स चोरी करने के मामले में हटा पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी भगवा कपड़े पहनकर भीड़ में शामिल होते थे और इसी दौरान श्रृद्धालुओं के पर्स पर हाथ साफ करते थे।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 हजार 600 रुपये नकद, दस्तावेज और करीब 15 लाख की इनोवा कार जब्त की है। एसडीओपी केपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।
गौरीशंकर मंदिर परिसर में यात्रा के कार्यक्रम के दौरान पर्स चोरी होने की शिकायत पर काशीराम अहिरवार और राघवेंद्र पटेल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 526/26 और 527/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
पुलिस ने प्रतीक पिता राजेश पटेल निवासी शारदा नगर करमेता, सुल्तान पिता इसराइल अंसारी आजाद नगर मोहरिया, बसील गोलू पिता मोहम्मद हनीफ मोतीनाला, जलील पिता खलील अहमद गजिमिया गोहलपुर और सिरातल पिता मोहम्मद रसीद खान चार खम्मा को गिरफ्तार किया है।
सभी जबलपुर के निवासी बताए गए है, आरोपियों ने वारदात स्वीकार की है। पुलिस ने नकदी और दस्तावेजों के साथ इनोवा कार भी जब्त की है, मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रृद्धालुओं की मौजूदगी के बीच इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है।