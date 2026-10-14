दमोह में भगवा कपड़े पहनकर भीड़ में चुराते थे पर्स, नकदी -इनोवा कार समेत जबलपुर के पांच जेबकतरे गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, हटा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसकर पर्स चोरी करने के मामले में हटा पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

भगवा कपड़े पहनकर भीड़ में शामिल होते थे

पुलिस के मुताबिक आरोपी भगवा कपड़े पहनकर भीड़ में शामिल होते थे और इसी दौरान श्रृद्धालुओं के पर्स पर हाथ साफ करते थे।

एसडीओपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 हजार 600 रुपये नकद, दस्तावेज और करीब 15 लाख की इनोवा कार जब्त की है। एसडीओपी केपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की।

सनातन हिंदू एकता रथयात्रा के दौरान चोरी की थी

गौरीशंकर मंदिर परिसर में यात्रा के कार्यक्रम के दौरान पर्स चोरी होने की शिकायत पर काशीराम अहिरवार और राघवेंद्र पटेल की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 526/26 और 527/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

पुलिस ने जबलपुर के युवकों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने प्रतीक पिता राजेश पटेल निवासी शारदा नगर करमेता, सुल्तान पिता इसराइल अंसारी आजाद नगर मोहरिया, बसील गोलू पिता मोहम्मद हनीफ मोतीनाला, जलील पिता खलील अहमद गजिमिया गोहलपुर और सिरातल पिता मोहम्मद रसीद खान चार खम्मा को गिरफ्तार किया है।