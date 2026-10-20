दमोह जिले में मां ने तीन बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी लगाई छलांग; दो मासूमों समेत महिला की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। मध्यप्रदेश के दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव में मंगलवार सुबह एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने कथित तौर पर अपने तीन बच्चों को कुएं में धकेलने के बाद खुद भी छलांग लगा दी। इस हादसे में महिला और उसके दो छोटे बच्चों की मौत हो गई, जबकि पांच वर्षीय बेटी को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

मृतकों की हुई पहचान पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के अनुसार मृतकों की पहचान मंजू पत्नी निजाम सिंह गौड़ (28), उसकी चार वर्षीय बेटी अन्नू पुत्री निजाम सिंह गौड़ और तीन वर्षीय बेटे अनुज पुत्र निजाम सिंह गौड़ के रूप में हुई है। घटना में जीवित बची पांच वर्षीय बेटी आरुषि को ग्रामीणों ने कुएं से बाहर निकाल लिया है।

सुबह प्रभात फेरी के दौरान सुनी बच्ची की आवाज उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह गांव के लोग प्रभात फेरी के लिए निकले थे। इसी दौरान कुएं के पास से बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मदद करते हुए कुएं से महिला तथा तीनों बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को पथरिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मंजू, अन्नू और अनुज को मृत घोषित कर दिया। बच्ची के बयान से सामने आई घटना प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जीवित बची बच्ची आरुषि ने बताया कि उसकी मां ने तीनों बच्चों को कुएं में धकेला था और इसके बाद स्वयं भी कुएं में कूद गई थी। हालांकि घटना की परिस्थितियों और इसके पीछे के कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। मंजू के पति निजाम सिंह गौड़ ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी करता है और उसके तथा मंजू के बीच किसी विवाद की जानकारी नहीं थी। मंजू की सास अनूप रानी ने भी घटना के कारणों के संबंध में अनभिज्ञता जताई है।