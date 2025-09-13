टॉयलेट जाने के बहाने आरक्षक से दूरी बनाई और मौका पाकर भाग निकला चोरी का आरोपी, दो दिन पहले ही पकड़ा था

नईदुनिया न्यूज, तेंदूखेड़ा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस हिरासत में इलाज करा रहा एक चोर चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को दो दिन पहले ही चोरी के दौरान ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने अब फरार चोर की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, हाल ही में पास के गांव ढिलवार में एक चोरी की घटना हुई थी। चोरी करके भागने के दौरान आरोपी चोर दरवाजे से टकराकर घायल हो गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा था और पुलिस को सौंप दिया था।

चोट लगने के कारण पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए तेंदूखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। दो दिनों से वह पुलिस की निगरानी में था, लेकिन कल रात वह मौका पाकर भाग निकला। बताया जा रहा है कि आरोपी ने टाॅयलेट जाने के बहाने ड्यूटी पर तैनात आरक्षक से थोड़ी दूरी बनाई, और जैसे ही आरक्षक का ध्यान हटा, वह फरार हो गया।

इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश में कई टीमें लगा दी हैं और जगह-जगह उसकी खोजबीन की जा रही है। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।