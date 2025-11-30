मेरी खबरें
    MP Police: एचआरएमएस पोर्टल पर मध्य प्रदेश के एक लाख पुलिसकर्मियों की दर्ज होगी सेवा पुस्तिका

    Madhya Pradesh Police: सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज किया गया है। इसी प्रकार इन्हें जिस प्रकार से इनाम और सजा जिन-जिन पेजों पर अंकित की गई है उन्हें भी रिवार्ड या पनिशमेंट के रूप में दर्ज किया गया है। पुस्तिका के पीछे लगे हुए विभिन्न दस्तावेजों को भी स्कैनिंग कर उसमें अंकित किया गया है।

    By Sunil Gautam
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 11:09:44 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 11:16:49 AM (IST)
    सभी अधिकारी-कर्मचारी ऑनलाइन देख सकेंगे अपने सेवाकाल की जानकारी। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. इस पहल का प्रदेश के सभी कर्मचारियों-अधिकारियों में हर्ष है।
    2. सेवा पुस्तिका को वर्तमान समय तक के लिए अपटूडेट की गई है।
    3. लैमिनेटेड सीट पर मार्कर पेन से यूनिक आईडी अंकित की गई है।

    सुनील गौतम, नईदुनिया, दमोह। मध्य प्रदेश के एक लाख से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी की सेवा पुस्तिकाओं की स्कैनिंग कर एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड की जा रही है, जिससे कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका को आवश्यकतानुसार कभी भी देख सकते हैं। इसमें शासकीय सेवा से संबंधित सभी प्रकार की कार्य विधि आनलाइन उपलब्ध हो जाएगी, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

    यूनिट आईडी में नौ अंकों की है कोषालय का कोड

    पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की इस पहल का प्रदेश के सभी कर्मचारियों-अधिकारियों में हर्ष है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी कर्मचारियों-अधिकारियों की सेवा पुस्तिका को वर्तमान समय तक के लिए अपटूडेट कर स्कैनिंग कर ली गई है। इस एचआरएमएस पोर्टल के प्रथम पृष्ठ पर यूनिट आईडी होगी जिसमें इस नौ अंकों की कोषालय का कोड है, उसे स्पष्ट रूप से अनिवार्यता के रूप में लिखा गया है।


    लैमिनेटेड सीट पर मार्कर पेन से यूनिक आईडी अंकित की गई है, जिससे कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके अलावा सेवा पुस्तिका के सभी पेजों की पृष्ठ संख्या भी इसमें दर्ज की गई है जिससे कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की किसी भी प्रकार की जानकारी क्रमबद्ध तरीके से उसे देखा जा सके।

    पीडीएफ फाइल में किया गया है सेव

    प्रथम पृष्ठ पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज किया गया है। इसी प्रकार इन्हें जिस प्रकार से इनाम और सजा जिन-जिन पेजों पर अंकित की गई है उन्हें भी रिवार्ड या पनिशमेंट के रूप में दर्ज किया गया है। सेवा पुस्तिका के पीछे लगे हुए विभिन्न दस्तावेजों को भी स्कैनिंग कर उसमें अंकित किया गया है। कर्मचारी-अधिकारी के दस्तावेजों को सर्वप्रथम उसकी यूनिक आइडी नौ अंकों की एवं कर्मचारियों के नाम से ड्राइव बनाकर इसका एक फोल्डर बनाया गया है जिसमें उसकी सेवा पुस्तिका को स्कैनिंग कर पीडीएफ फाइल में सेव किया गया है।

    यह रहेगा इंडेक्स

    ऑनलाइन सेवा पुस्तिका में जिस प्रकार से इंडेक्स सर्विस बुक का बनाया गया है उसमें सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी, फिर प्रथम पद स्थापना, ट्रांसफर एवं पोस्टिंग, प्रतिनियुक्ति यदि हुई है तो उसकी जानकारी, शिक्षा, अन्य योग्यता, प्रशिक्षण, अभिविन्यास विवरण, पारिवारिक विवरण, कर्मचारी का नामांकन, बैंकिंग, पदोन्नति, क्रमोन्नत, वेतन निर्धारण विवरण, पुरस्कार एवं दंड, विभागीय जांच, ऋण एवं ब्याज, वसूलिया, विविध अन्य, सर्विस बुक आडिटए, सीआर, फोटो एवं सूचना अंक पेज रहेगा। इसी प्रकार परिशिष्ट दो में सेवा पुस्तिका स्कैनिंग शीट दिनांक, सरल क्रमांक, यूनिक आईडी क्रमांक, कर्मचारी का नाम, स्कैन किए गए पेज की संख्या और स्कैनिंग करने वाले कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी उसमें रहेंगे।

