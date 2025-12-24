मेरी खबरें
    पुलिसकर्मी के पास आया अश्लील वीडियो भेजने का फर्जी कॉल, जेल भेजने की धमकी देकर मांगे 26000 रुपए

    जिस नंबर से पुलिसकर्मी के पास फोन आया था ठग के द्वारा कहा गया कि आपके मोबाइल से अश्लील वीडियो क्रोम ब्राउजर पर डाले गए हैं। जिसकी शिकायत मुंबई क्राइम ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 06:09:52 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 06:19:01 PM (IST)
    पुलिसकर्मी के पास आया अश्लील वीडियो भेजने का फर्जी कॉल, जेल भेजने की धमकी देकर मांगे 26000 रुपए
    पुलिस को ही लगा दिया फर्जी कॉल।

    HighLights

    1. चौकी प्रभारी ने कहा कि वे पैर से दिव्यांग है आप पैसे लेने यही आ जाएं
    2. तो ठग ने उनसे कहा कि ऑनलाइन पेमेंट कर दो मुझे आना जरूरी नहीं
    3. कुछ देर बातों में उलझाए रहने के बाद जालसाज ने फोन कट कर दिया

    दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना की फुटेरा चौकी चौकी में पदस्थ एक पुलिसकर्मी के पास फर्जी कॉल आया और ठग ने 26000 रुपए की मांग की। पैसे ना देने पर जेल भेजने की बात कही गई। पुलिसकर्मी तत्काल ही चौकी प्रभारी आनंद कुमार को फोन दे दिया उनके द्वारा ठग से बात की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद ठग ने अपना फोन बंद कर दिया। चौकी प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि इस प्रकार के फर्जी कॉल से सावधान रहें

    जिस नंबर से पुलिसकर्मी के पास फोन आया था ठग के द्वारा कहा गया कि आपके मोबाइल से अश्लील वीडियो क्रोम ब्राउजर पर डाले गए हैं। जिसकी शिकायत मुंबई क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई है। इस अपराध में 3 साल की जेल और आठ लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है।


    चौकी प्रभारी आनंद कुमार ठग को अपनी बातों में उलझाए रहे। उन्होंने पूछा कि बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए तो ठग ने बताया कि सर्विस चार्ज और माफीनामा के साथ 26000 रुपए साइबर क्राइम ब्रांच मुंबई भेज दीजिए। जब चौकी प्रभारी ने कहा कि वह एक पैर से दिव्यांग है आप पैसे लेने यही आ जाएं।

    तो ठग ने उनसे कहा कि पैसे ऑनलाइन भी ट्रांसफर हो सकते हैं मुझे वहां आने की जरूरत नहीं। कुछ देर बातों में उलझाए रहने के बाद जालसाज ने फोन कट कर दिया। चौकी प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि कभी भी यदि इस प्रकार के फोन आए तो ऐसे ठगो की बातों में कभी ना आए। तत्काल ही नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराए या साइबर पुलिस 1930 को सूचना दें।

