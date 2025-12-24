पुलिसकर्मी के पास आया अश्लील वीडियो भेजने का फर्जी कॉल, जेल भेजने की धमकी देकर मांगे 26000 रुपए

दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना की फुटेरा चौकी चौकी में पदस्थ एक पुलिसकर्मी के पास फर्जी कॉल आया और ठग ने 26000 रुपए की मांग की। पैसे ना देने पर जेल भेजने की बात कही गई। पुलिसकर्मी तत्काल ही चौकी प्रभारी आनंद कुमार को फोन दे दिया उनके द्वारा ठग से बात की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद ठग ने अपना फोन बंद कर दिया। चौकी प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि इस प्रकार के फर्जी कॉल से सावधान रहें

जिस नंबर से पुलिसकर्मी के पास फोन आया था ठग के द्वारा कहा गया कि आपके मोबाइल से अश्लील वीडियो क्रोम ब्राउजर पर डाले गए हैं। जिसकी शिकायत मुंबई क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई है। इस अपराध में 3 साल की जेल और आठ लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है।