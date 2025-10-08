दमोह में प्राचीन टीले से मिलीं 10वीं-11वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्तियां, 1000 साल पुरानी होने का अनुमान

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दमोह जिले के दोनी ग्राम में एक प्राचीन टीले में हुए उत्खनन कार्य के दौरान भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। ये पुरावशेष हजारों वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं, जो स्थापत्य कला की अद्वितीय उत्कृष्टता को दर्शाते हैं और क्षेत्र के गौरवशाली अतीत को पुनः जीवित करते हैं।

धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी के निर्देशन में हुई खोज यह खोज संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी के निर्देशन में हुई है। उनकी पहल पर पुरातत्व विभाग द्वारा टीले पर सफाई और रखरखाव का कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि इन अमूल्य धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। प्रमुख प्रतिमाएं और उनका महत्व प्राप्त पुरावशेषों में कई विशिष्ट और भव्य मूर्तियां शामिल हैं। विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार ये मूर्तियां लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी की हो सकती हैं और ये किसी विशाल शिव मंदिर का अभिन्न अंग रही होंगी।