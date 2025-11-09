दमोह जिले के बटियागढ़ और पटेरा में आवारा कुत्तों का आतंक, दो दिन में 35 लोगों को काटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। दमोह जिले में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लगातार आम जनता को परेशान, मौत के मुंह में डालने से भी नहीं चूक रहे है। इसके बाद भी प्रशासन सिर्फ निर्देश देने और बयान बाजी तक सीमित है, राज्य शासन ने जहां कुत्तों की नसबंदी कराने के निर्देश नगरीय निकाय संस्थाओं को दिए थे, लेकिन इस मामले में दमोह जिले में शून्य की स्थिति नजर आ रही है। अभी हाल ही में दो दिन में जिले के पटेरा एवं बटियागढ़ में आवारा कुत्तों की आतंक से 35 लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है।

इसके बाद भी कहीं पर भी इस मामले में प्रशासन की सक्रियता व मैदानी स्तर पर कहीं पर भी कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि इन आवारा कुत्तों का आतंक लगातार ही बढ़ता जा रहा है। शहर के साथ जिले में आवारा कुत्तों के काटने की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिला चिकित्सालय में इन कुत्तों के काटने के कारण मरीज एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाने के लिए लगातार पहुंच रहे है।

हर दिन आ रही कुत्तों द्वारा निशाना बनाने की सूचना आवारा कुत्तों के कारण जहां आए दिन किसी न किसी प्रकार की वाहन दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है लेकिन इन मामलों में प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से गंभीरता का परिचय नहीं दिया जा रहा है और इन आवारा कुत्तों की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इसका जवाब आज किसी के पास भी नहीं है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं से यह खबर अवश्य आती है कि आवारा कुत्तों ने बच्चों पर या बड़ों पर हमला कर दिया या किसी राह चलते को काट लिया। रात में यदि आप बाइक से जा रहे है तो आवारा कुत्ते आपके पीछे ऐसे दौड़ते है जैसे इनसे आपकी जातीय दुश्मनी हो। ऐसी स्थिति में बाइक सवार गिरकर घायल भी हो रहे है, कुत्तों के कारण पूर्व में भी अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी है और इनमें मौतें भी हो गई है। बटियागढ़ में आधा दर्जन से अधिक लोगों पर पागल कुत्ते का अटैक बटियागढ़ क्षेत्र में इन दिनों पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिल रहा है, जानकारी अनुसार बीते 24 घंटे में लगभग आठ से 10 लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया है। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता पूरे बाजार, बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में घूम रहा है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। शनिवार सुबह अस्पताल में एक साथ कई लोग पागल कुत्ते के काटने की शिकायत लेकर पहुंचे जिससे अस्पताल परिसर में भी अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों अनुसार यह कुत्ता हल्के काले रंग का है और बाजार क्षेत्र में लगातार घूम रहा है। घायलों में नूर खान 55, प्रदीप चौरसिया 42, शिवकुमार सिरोढिया 40, कमलरानी रैकवार 60, अनुष्का 10, सिफारिश खान 8 और हल्लू अठ्या 32 शामिल है।