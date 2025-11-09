मेरी खबरें
    दमोह जिले के बटियागढ़ और पटेरा में आवारा कुत्तों का आतंक, दो दिन में 35 लोगों को काटा

    मध्य प्रदेश दमोह जिलों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। हाल ही में दो दिन में जिले के पटेरा एवं बटियागढ़ में आवारा कुत्तों की आतंक से 35 लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 09:17:40 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 09:23:11 AM (IST)
    अस्पताल में इलाज कराता हुआ घायल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। दमोह जिले में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लगातार आम जनता को परेशान, मौत के मुंह में डालने से भी नहीं चूक रहे है। इसके बाद भी प्रशासन सिर्फ निर्देश देने और बयान बाजी तक सीमित है, राज्य शासन ने जहां कुत्तों की नसबंदी कराने के निर्देश नगरीय निकाय संस्थाओं को दिए थे, लेकिन इस मामले में दमोह जिले में शून्य की स्थिति नजर आ रही है। अभी हाल ही में दो दिन में जिले के पटेरा एवं बटियागढ़ में आवारा कुत्तों की आतंक से 35 लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है।

    इसके बाद भी कहीं पर भी इस मामले में प्रशासन की सक्रियता व मैदानी स्तर पर कहीं पर भी कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि इन आवारा कुत्तों का आतंक लगातार ही बढ़ता जा रहा है। शहर के साथ जिले में आवारा कुत्तों के काटने की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिला चिकित्सालय में इन कुत्तों के काटने के कारण मरीज एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाने के लिए लगातार पहुंच रहे है।


    हर दिन आ रही कुत्तों द्वारा निशाना बनाने की सूचना

    आवारा कुत्तों के कारण जहां आए दिन किसी न किसी प्रकार की वाहन दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है लेकिन इन मामलों में प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से गंभीरता का परिचय नहीं दिया जा रहा है और इन आवारा कुत्तों की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इसका जवाब आज किसी के पास भी नहीं है। प्रतिदिन कहीं ना कहीं से यह खबर अवश्य आती है कि आवारा कुत्तों ने बच्चों पर या बड़ों पर हमला कर दिया या किसी राह चलते को काट लिया। रात में यदि आप बाइक से जा रहे है तो आवारा कुत्ते आपके पीछे ऐसे दौड़ते है जैसे इनसे आपकी जातीय दुश्मनी हो। ऐसी स्थिति में बाइक सवार गिरकर घायल भी हो रहे है, कुत्तों के कारण पूर्व में भी अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी है और इनमें मौतें भी हो गई है।

    naidunia_image

    बटियागढ़ में आधा दर्जन से अधिक लोगों पर पागल कुत्ते का अटैक

    बटियागढ़ क्षेत्र में इन दिनों पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिल रहा है, जानकारी अनुसार बीते 24 घंटे में लगभग आठ से 10 लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया है। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता पूरे बाजार, बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में घूम रहा है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। शनिवार सुबह अस्पताल में एक साथ कई लोग पागल कुत्ते के काटने की शिकायत लेकर पहुंचे जिससे अस्पताल परिसर में भी अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों अनुसार यह कुत्ता हल्के काले रंग का है और बाजार क्षेत्र में लगातार घूम रहा है। घायलों में नूर खान 55, प्रदीप चौरसिया 42, शिवकुमार सिरोढिया 40, कमलरानी रैकवार 60, अनुष्का 10, सिफारिश खान 8 और हल्लू अठ्या 32 शामिल है।

    पटेरा में दो दिन में 25 घायल

    पटेरा नगर में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, पिछले 24 घंटों के भीतर एक ही पागल कुत्ते के हमले में कम से कम 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए है। यह घटना नगरवासियों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर रही है क्योंकि यह एक हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी घटना है। प्राप्त जानकारी अनुसार मंगलवार को दिन भर नगर के अलग-अलग हिस्सों में कुत्ते के काटने की कई घटनाएं सामने आईं।

    एक के बाद एक 13 लोगों को आवारा कुत्ते ने अपना शिकार बनाया जिससे उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए पटेरा अस्पताल ले जाया गया। इन घायलों में सत्यम, राजा, रजनी, पूरन, जुगल, कारेलाल, मनीष, शिवचरण, पूजा, हल्लू, भोला, कन्नू, प्रभात, प्रकाश, पूजा, फूलचंद, राजेंद्र, भागीरथ, शिवम, शिव प्रसाद, अंकित, सुरेश, अजहर के साथ बुजुर्ग शामिल है। घायलों को पटेरा अस्पताल में तत्काल एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाया गया और उनका इलाज जारी है। पिछले सप्ताह भी इसी तरह के हमले में 12 लोग घायल हुए थे। एक सप्ताह की अवधि में पटेरा नगर में पागल कुत्तों के हमलों में घायल होने वाले लोगों की कुल 25 लोग हादसे का शिकार हो चुके है।

    घटनाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश

    नगरीय निकाय एवं जनपदों को तत्काल ही इस प्रकार की घटनाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए है, इन आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करें। - सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर, दमोह।

    कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया

    कुछ लोग कुत्ते के काटने से अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे थे, जिनमें से चार लोगों को उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। - डॉ. नीलेश पटैल, डाक्टर, बटियागढ़।

