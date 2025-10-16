मेरी खबरें
    दमोह के पैर धुलाने मामले में कांग्रेस विधायक का VIDEO वायरल, पीड़ित के चाचा से बोले- अगली बार गंदगी खा लेना

    MP News: मध्य प्रदेश के दमोह के सतरिया गांव में पैर धुलवाकर पानी पिलाने से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल हो रहा है। वह पीड़ित युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा के चाचा लखन पटेल से गंदगी (मैला) खाने की बात कह रहे हैं।

    By Sunil Gautam
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 09:02:21 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 09:02:21 PM (IST)
    दमोह के पैर धुलाने मामले में कांग्रेस विधायक का VIDEO वायरल, पीड़ित के चाचा से बोले- अगली बार गंदगी खा लेना
    पैर धुलाने के मामले में कांग्रेस विधायक का VIDEO वायरल

    HighLights

    1. विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल
    2. कांग्रेस की टीम पीड़ित परिवार से मिलने सतरिया गांव पहुंची थी
    3. विवाद बढ़ने पर विधायक ने सफाई दी कि उन्होंने गलत शब्द नहीं बोले

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। जिले के पटेरा थानांतर्गत सतरिया गांव में पैर धुलवाकर पानी पिलाने से जुड़े मामले में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की अभद्र टिप्पणी का वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है। वह पीड़ित युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा के चाचा लखन पटेल से गंदगी (मैला) खाने की बात कह रहे हैं।

    दरअसल मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर कांग्रेस की तीन सदस्यीय टीम पीड़ित परिवार से मिलने सतरिया गांव पहुंची थी। इसी दौरान जब पीड़ित के चाचा ने कहा कि उन्हें कोई डरा नहीं रहा है। इस बात से खीजे कुशवाहा ने जाते-जाते कान में यह बात कही।


    जाते-जाते धक्का भी दिया

    दतिया से विधायक फूलसिंह बरैया, जबलपुर से पूर्व विधायक विनय सक्सेना और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा गांव में परिवार के साथ बैठे थे। परिवार के लोगों से पूछा कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई डरा-धमका तो नहीं रहा। इसी बीच लखन पटेल ने कहा कि भतीजे का फोन मेरे पास ही रहता है। हमें न तो किसी ने कोई धमकी दी है, न कोई डरा रहा है। इस घटनाक्रम में किसी की गलती नहीं है।

    इसी बात पर आसपास मौजूद कुछ लोग युवक के चाचा को दोष देने लगे। तभी विधायक कुशवाहा खड़े हुए और कान के पास आकर दो बार यही शब्द दोहराए और फिर धक्का भी दिया। लखन पटेल से विधायक के अपशब्दों पर प्रतिक्रिया मांगी गई लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया।

    मुझे नहीं मालूम किसने क्या वीडियो बनाकर बहुप्रसारित किया है। मैंने तो युवक के चाचा के कान में आकर कहा था कि तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। - सिद्धार्थ कुशवाहा, सतना विधायक।

